"Путин может навсегда потерять целые рынки". Глава Всемирного банка об экономических последствиях вторжения РФ в Украину

Мэлпасс заявил, что российское вторжение в Украину спровоцирует рост цен на некоторые категории товаров Фото: EPA

Он отметил, что человеческие жизни – "самая большая потеря и самая большая проблема" из возникших из-за российского вторжения, но "есть и огромные экономические проблемы, которые будут ощущаться далеко за пределами Украины".

"Война в Украине происходит в плохое время, потому что мировая инфляция и без того на очень высоком уровне", – заявил он.

В частности, глава ВБ подчеркнул, что дорожают энергоносители и продовольствие. Кроме того, Украина и РФ являются крупными производителями зерна и двумя крупнейшими мировыми экспортерами подсолнечного масла.

"Быстро решить вопрос с потерей этих поставок просто невозможно, и это будет дополнительно давить на цены", – заявил Мэлпасс.

Также проблемой для Европы является потеря российских энергоносителей, так как европейские правительства "не считались с альтернативами, которые позволили бы иметь достаточно электричества".

Мэлпасс заключил, что со временем европейцы перейдут на альтернативные источники топлива, а президент РФ Владимир Путин "может навсегда потерять целые рынки", что лишит его значительной доли доходов на финансирование агрессии и значительно ухудшит жизнь рядовых россиян.