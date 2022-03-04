Из Николаева выбили оккупантов – глава ОГА

"Выбили мы их немного. Но бой продолжается, комментировать не могу, то есть уже на окраинах. По городу выбили", – сказал он в 17.35.

За несколько минут до этого Ким сообщил, что отбит и аэродром Кульбакино. Там сейчас украинский флаг, а "орков больше нет", написал глава ОГА в Telegram.

Сейчас, по его данным, продолжаются бои за аэродром – оккупанты пошли в контрнаступление на этом направлении.