На ЗАЭС повреждено здание реакторного отделения энергоблока №1, в район хранилища отработанного топлива попали два снаряда

Из шести блоков Запорожской АЭС сейчас производит электричество один Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

"Степень повреждений конструкций и систем этих ядерных установок и их влияние на безопасность требуют дополнительных оценок по результатам тщательных обследований специальными службами эксплуатирующей организации", – говорится в сообщении.

Также в результате пожара, возникшего из-за обстрелов, значительно повреждено здание учебно-тренировочного центра, расположенное в непосредственной близости от промышленной площадки ЗАЭС.

В инспекции отметили, что персонал, который во время захвата российскими войсками площадки ЗАЭС находился на смене, вынужден был продолжать работу более суток. Среди персонала погибших и раненых нет.

Сейчас уже проведена ротация оперативного персонала, предварительно запланировано, что новая смена будет работать до 23.00. При этом сотрудники станции работают под давлением военных РФ, захвативших ЗАЭС.

"Изменение радиационного состояния в Запорожской области не зафиксировано, радиационный гамма-фон находится в пределах нормальных показателей", – подчеркнула инспекция.

Состояние энергоблоков:

Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт.

Энергоблок №2: сейчас работает для обеспечения собственных нужд.

Энергоблок №3: отключен от сети, проводятся работы по охлаждению ядерной установки и переводу в состояние холодной остановки.

Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность увеличена до 825 МВт, продолжается нагрузка энергоблока.

Энергоблоки № 5, 6: производится охлаждение ядерных установок.