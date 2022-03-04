На ЗАЭС повреждено здание реакторного отделения энергоблока №1, в район хранилища отработанного топлива попали два снаряда

"Степень повреждений конструкций и систем этих ядерных установок и их влияние на безопасность требуют дополнительных оценок по результатам тщательных обследований специальными службами эксплуатирующей организации", – говорится в сообщении.
Также в результате пожара, возникшего из-за обстрелов, значительно повреждено здание учебно-тренировочного центра, расположенное в непосредственной близости от промышленной площадки ЗАЭС.
В инспекции отметили, что персонал, который во время захвата российскими войсками площадки ЗАЭС находился на смене, вынужден был продолжать работу более суток. Среди персонала погибших и раненых нет.
Сейчас уже проведена ротация оперативного персонала, предварительно запланировано, что новая смена будет работать до 23.00. При этом сотрудники станции работают под давлением военных РФ, захвативших ЗАЭС.
"Изменение радиационного состояния в Запорожской области не зафиксировано, радиационный гамма-фон находится в пределах нормальных показателей", – подчеркнула инспекция.
Состояние энергоблоков:
Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт.
Энергоблок №2: сейчас работает для обеспечения собственных нужд.
Энергоблок №3: отключен от сети, проводятся работы по охлаждению ядерной установки и переводу в состояние холодной остановки.
Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность увеличена до 825 МВт, продолжается нагрузка энергоблока.
Энергоблоки № 5, 6: производится охлаждение ядерных установок.
Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища. Ежегодно станция, имеющая шесть энергоблоков, генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте "Энергоатома".
26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщал, что российские военные подошли к Энергодару и разместили "Грады", направленные в том числе на Запорожскую АЭС.
3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар и смогли проникнуть в город. Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.
Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Эту же информацию регулятор передал Международному агентству по атомной энергии. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на АЭС не затронул основное оборудование, "персонал станции принимает меры по ликвидации последствий", рассказали в организации.
Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".
Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что оккупанты взяли под контроль площадку АЭС.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что россияне контролируют станцию частично.