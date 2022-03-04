При защите Запорожской АЭС погибли три человека, был обезврежен вражеский танк – "Энергоатом"

"Потери украинских военных после ночного штурма Запорожской АЭС: погибших – трое, раненых – двое, в том числе один в тяжелом состоянии. Героические защитники станции обезвредили один танк противника со всем экипажем", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что персонал атомной станции не пострадал.

Сегодня в 8.00 Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что оккупанты взяли под контроль площадку АЭС.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что россияне контролируют станцию частично.