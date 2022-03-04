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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с премьер-министром Японии ядерный терроризм России на Запорожской АЭС

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Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации
Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации
Скриншот: Запорізька АЕС / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, что премьер-министр Японии Фумио Кисида разделяет оценку серьезности угроз глобальной безопасности в связи с обстрелом российскими войсками Запорожской атомной электростанции.

"Продолжил диалог с Премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Проинформировал о ядерном терроризме РФ на Запорожской АЭС. Разделяем оценки серьезности угроз глобальной безопасности. Поблагодарил Японию за разноплановую помощь и санкционное давление на РФ. Совместно противодействуем агрессору!" – написал глава государства. 

Контекст:

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища. Ежегодно станция, имеющая шесть энергоблоков, генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте "Энергоатома". 

Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщал, что российские военные подошли к Энергодару и разместили "Грады", направленные в том числе на Запорожскую АЭС.

3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар и смогли проникнуть в город. Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Эту же информацию регулятор передал Международному агентству по атомной энергии. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на АЭС не затронул основное оборудование, "персонал станции принимает меры по ликвидации последствий", рассказали в организации

"Энергоатом" обратился к мировому сообществу и предупредил, что обстрелы энергоблоков Запорожской АЭС из тяжелого оружия – это "строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира". 

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории – в истории человечества – государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв – это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска". 

Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.

Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.

"Персонал работает на своих рабочих местах, оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию согласно требованиям технологических регламентов безопасной эксплуатации. Также производятся обходы для идентификации всех повреждений на площадке", – сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Регулятор отметил, что из шести энергоблоков атомной станции работает только четвертый, его мощность – 690 МВт. На энергоблоках №2, №3, №5 и №6 расхолаживаются ядерные установки.

"Кроме шести энергоблоков, на площадке Запорожской АЭС находится хранилище отработанного ядерного топлива, повреждение которого в результате обстрелов приведет к радиоактивному выбросу", – подчеркнули в госинспекции.

Теги: Россия, Япония, радиация, АЭС, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, безопасность
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