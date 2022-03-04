Запорожскую АЭС российские оккупанты взяли под контроль частично – Арестович

Он отметил, что именно в Запорожской области захватчики достигли наибольшего успеха из всех направлений наступления в Украине.

"Наибольшего успеха он (противник. – "ГОРДОН") достиг в городе Энергодаре и частично установил контроль над Запорожской АЭС", – сказал Арестович.

Сегодня в 8.00 Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что оккупанты взяли под контроль площадку АЭС.