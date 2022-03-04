Планировалось 100 погибших с их стороны. Арахамия и Подоляк рассказали, почему россияне спешат с переговорами

Подоляк, в частности, отметил, что украинская делегация хорошо понимает мотивы российской стороны.

"Наша делегация четко понимает психологическое состояние тех, с кем мы работаем, какие у них цели, на какие интеллектуальные устои они опираются, что они понимают об Украине, а что не понимают. Мы не просто находимся на переговорах, мы понимаем, куда они хотят зайти, почему они так думают и какая у них мотивация", – сказал он.

По словам советника главы ОП, россияне серьезно относятся к переговорам и даже спешат с ними, о чем свидетельствует то, что делегация из РФ приезжает на них за день до начала.

"Безусловно, пакет санкций, которые сегодня наши западные партнеры налагают на РФ, создает для них очень тяжелые последствия во времени, которые будут работать и год, и два, и три, даже если их сегодня отменить. Это все разрушило им экономику. Понятно, что они хотят выйти на какие-нибудь решения. И ясно, что эти решения должны быть в интересах Украины. Потому что когда они входили в переговорный процесс – это была одна позиция, и сегодня нужно учитывать то, как воюет Украина, а она воюет так, как никто не ожидал этого", – сказал Подоляк.

Российские оккупанты планировали реализовать свою "операцию по принуждению к миру" за короткий срок и рассчитывали, что наказание за это от мирового сообщества будет для них "достаточно комфортным", рассказал советник главы ОП.

Арахамия добавил, что россияне рассчитывали на потери в своей армии максимум в количестве 100 человек.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украино-белорусской границы. "Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", – заявлял после встречи Подоляк.



После второго раунда переговоров, который состоялся 3 марта, украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Единственное, в чем стороны достигли понимания, – это совместное обеспечение гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и пищевых продуктов в места наиболее ожесточенных боев.