Путин абсолютно недооценил силу украинской армии – Столтенберг

Столтенберг: Путин абсолютно недооценил мощь Вооруженных сил Украины. Они были способны дать отпор, бороться и замедлить российское наступление Фото: ЕРА

"Мы увидели: президент Путин абсолютно недооценил мощь Вооруженных сил Украины. Они были способны дать отпор, бороться и замедлить российское наступление. Это прежде всего результат мужества украинской армии, а также поддержки и мужества украинского народа и его руководства – президента [Украины Владимира] Зеленского", – сказал он.

Столтенберг считает, что уровень подготовки украинской армии в том числе является результатом помощи со стороны НАТО. Союзники учили и оснащали украинских военных с 2014 года, напомнил он. По словам генсека, сейчас на фронте находятся воины, которые принимали участие в учениях с НАТО.

"Они сейчас на передовой. Так что эта поддержка доказала свою чрезвычайную важность для могущества украинской армии. И сейчас мы усиливаем поддержку с дальнейшими поставками", – добавил он.