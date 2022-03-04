Путин абсолютно недооценил силу украинской армии – Столтенберг

"Мы увидели: президент Путин абсолютно недооценил мощь Вооруженных сил Украины. Они были способны дать отпор, бороться и замедлить российское наступление. Это прежде всего результат мужества украинской армии, а также поддержки и мужества украинского народа и его руководства – президента [Украины Владимира] Зеленского", – сказал он.
Столтенберг считает, что уровень подготовки украинской армии в том числе является результатом помощи со стороны НАТО. Союзники учили и оснащали украинских военных с 2014 года, напомнил он. По словам генсека, сейчас на фронте находятся воины, которые принимали участие в учениях с НАТО.
"Они сейчас на передовой. Так что эта поддержка доказала свою чрезвычайную важность для могущества украинской армии. И сейчас мы усиливаем поддержку с дальнейшими поставками", – добавил он.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.
Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.