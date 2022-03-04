Шендерович: Российская пропаганда по качеству лучше геббельсовской. 20 лет тотальной пропаганды из любых мозгов сделают говно

Шендерович: На обломках этой путинской поганой недоимперии в каком-то довольно печальном пейзаже люди приобретут свободу. Тогда поговорим о социологии Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Гордон процитировал результаты исследования группы Russian Field, согласно которым более 58% граждан России поддерживают войну РФ против Украины.

"Понятно, что в головах у этих людей даже не вата, а просто говно, которое растекается по организму. Почему это стало возможным? Что за народ такой? 58% за войну! Их дети гибнут, мясо российское у нас разбросано по всем полям, более 10 тыс. погибших россиян, горят танки, бронетранспортеры, падают самолеты... А они все: "Давай, бомби бандеровцев!" Что это такое?" – спросил журналист.

"Ничего специфически российского в этом нет, – ответил Шендерович. – Немецкий народ через это проходил. Какие угодно народы через это проходили. Пропаганда – вещь абсолютная. Если что-то было эффективное в путинске время, то это пропаганда. Думаю, что она по качеству лучше геббельсовской – изощренней, разнообразней. Интонационно разнообразней, безусловно. Думаю, что специалистов уровня [российского пропагандиста Владимира] Соловьева у [министра народного просвещения и пропаганды времен гитлеровской Германии Йозефа] Геббельса не было. Там все было попроще. Идеология была проще, и там она была, а тут лукавство, но очень тонкое лукавство", – сказал Шендервич.

Он убежден, что "20 лет тотальной пропаганды из любого народа, из любых мозгов сделают говно".

"По поводу процентов. Я бы не торопился. Нет никакой социологии в авторитарных странах. Это все – лукавая цифра. Кроме того, стакан полупустой или полуполный? 58%, вы сказали? Это что же получается: 42% россиян после 20 лет чудовищного облучения [президентом РФ Владимиром] Путиным сохраняют здравый смысл? Это хороший показатель. Но я убежден, что ни о каких 58% речи не идет. Я видел этот опрос, он не выдерживает никакой критики с точки зрения социологии как профессии. Это все – пропаганда. Социология в авторитарных режимах – это часть пропаганды", – подчеркнул публицист.

Он напомнил, что подобная социология всегда существовала в авторитарных режимах.

"Мы все помним 99% нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Мы прекрасно помним эту социологию. Это такая же социология, ну чуть более тонкая. Они рисуют цифры, это не социология. Социология начинается со свободы. С того, что у человека перестает дрожать голос, когда его спрашивают. Социология начинается с того, что он не боится, что его ударят полицейской палкой или выгонят с работы, если он не так ответит, не угадает, что должен сказать при опросе. Социология в Пхеньяне сегодня покажет 100% за Трудовую партию Кореи, но это не значит, что они не порежут ножами [ее лидера] Ким Чен Ына в первую секунду, когда он откажется от охраны. Это такая авторитарная социология, и это надо прекрасно понимать", – сказал Шендерович.

По его мнению, настоящими результаты соцопросов будут только "на обломках путинской недоимперии".

"Да, драматическая ситуация, и степень деградации населения мы, полагаю, недооценивали. Думаю, что нам предстоит, по большому счету, узнавать степень этой деградации. Это выяснится как раз на обломках. Странно это говорить и странно этого желать. Но на обломках этой путинской поганой недоимперии в каком-то довольно печальном пейзаже люди приобретут свободу. Это будет печальная свобода, голодная свобода, озлобленная свобода. Но тогда поговорим о социологии", – сказал публицист.

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