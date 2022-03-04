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Шендерович: Российская пропаганда по качеству лучше геббельсовской. 20 лет тотальной пропаганды из любых мозгов сделают говно

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Шендерович: На обломках этой путинской поганой недоимперии в каком-то довольно печальном пейзаже люди приобретут свободу. Тогда поговорим о социологии
Шендерович: На обломках этой путинской поганой недоимперии в каком-то довольно печальном пейзаже люди приобретут свободу. Тогда поговорим о социологии
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону призвал не верить в данные социологических исследований, которые показывают, что войну РФ против Украины поддерживает большинство граждан России, и отметил, что они 20 лет находятся под влиянием сильной пропаганды.

Гордон процитировал результаты исследования группы Russian Field, согласно которым более 58% граждан России поддерживают войну РФ против Украины

"Понятно, что в головах у этих людей даже не вата, а просто говно, которое растекается по организму. Почему это стало возможным? Что за народ такой? 58% за войну! Их дети гибнут, мясо российское у нас разбросано по всем полям, более 10 тыс. погибших россиян, горят танки, бронетранспортеры, падают самолеты... А они все: "Давай, бомби бандеровцев!" Что это такое?" – спросил журналист. 

"Ничего специфически российского в этом нет, – ответил Шендерович. – Немецкий народ через это проходил. Какие угодно народы через это проходили. Пропаганда  вещь абсолютная. Если что-то было эффективное в путинске время, то это пропаганда. Думаю, что она по качеству лучше геббельсовской  изощренней, разнообразней. Интонационно разнообразней, безусловно. Думаю, что специалистов уровня [российского пропагандиста Владимира] Соловьева у [министра народного просвещения и пропаганды времен гитлеровской Германии Йозефа] Геббельса не было. Там все было попроще. Идеология была проще, и там она была, а тут лукавство, но очень тонкое лукавство", – сказал Шендервич.

Он убежден, что "20 лет тотальной пропаганды из любого народа, из любых мозгов сделают говно".

"По поводу процентов. Я бы не торопился. Нет никакой социологии в авторитарных странах. Это все – лукавая цифра. Кроме того, стакан полупустой или полуполный? 58%, вы сказали? Это что же получается: 42% россиян после 20 лет чудовищного облучения [президентом РФ Владимиром] Путиным сохраняют здравый смысл? Это хороший показатель. Но я убежден, что ни о каких 58% речи не идет. Я видел этот опрос, он не выдерживает никакой критики с точки зрения социологии как профессии. Это все – пропаганда. Социология в авторитарных режимах  это часть пропаганды", – подчеркнул публицист. 

Он напомнил, что подобная социология всегда существовала в авторитарных режимах. 

"Мы все помним 99% нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Мы прекрасно помним эту социологию. Это такая же социология, ну чуть более тонкая. Они рисуют цифры, это не социология. Социология начинается со свободы. С того, что у человека перестает дрожать голос, когда его спрашивают. Социология начинается с того, что он не боится, что его ударят полицейской палкой или выгонят с работы, если он не так ответит, не угадает, что должен сказать при опросе. Социология в Пхеньяне сегодня покажет 100% за Трудовую партию Кореи, но это не значит, что они не порежут ножами [ее лидера] Ким Чен Ына в первую секунду, когда он откажется от охраны. Это такая авторитарная социология, и это надо прекрасно понимать", – сказал Шендерович.

По его мнению, настоящими результаты соцопросов будут только "на обломках путинской недоимперии". 

"Да, драматическая ситуация, и степень деградации населения мы, полагаю, недооценивали. Думаю, что нам предстоит, по большому счету, узнавать степень этой деградации. Это выяснится как раз на обломках. Странно это говорить и странно этого желать. Но на обломках этой путинской поганой недоимперии в каком-то довольно печальном пейзаже люди приобретут свободу. Это будет печальная свобода, голодная свобода, озлобленная свобода. Но тогда поговорим о социологии", – сказал публицист. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". 

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы, а многие международные компании заявили об уходе с российского рынка. 

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Виктор Шендерович, пропаганда, соцопрос, агрессия, российская пропаганда, Владимир Соловьев, российская агрессия, Йозеф Геббельс, война России против Украины
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