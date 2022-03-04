Командование Воздушных сил ВСУ призвало не верить видео, которые записали с украинским пленным летчиком российские пропагандисты

"Российско-оккупационные войска пленили украинского военного летчика, который катапультировался после поражения вражеской ракетой. Российский агитпром применил агрессивную тактику 2014 года. Очевидно, что под давлением и угрозой расправы летчик дает интервью о "националистах", ЕС и НАТО, куда Украине "не следует идти", а дружить с "братским" народом. Видео будут распространяться на российском ТВ и в соцсетях скабеевы и соловьи. Не верьте! Летчик – наш, из славной 299-й бригады тактической авиации. Слова – нет!" – сообщили в пресс-центре.

Командование заявило, что не имеет сомнений в патриотизме пилота, который за несколько дней успешно выполнил не одно боевое задание.

"Сделаем все возможное, чтобы вернуть парня домой!" – говорится в сообщении.