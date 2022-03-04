"Coca-Cola продолжает работать в нацистской России". Геращенко призвал бойкотировать производителя напитков

"Раз Coca-Cola продолжает работать в нацистской России, с этого момента ни одной банки, бутылки вашей сраной сладкой водички украинцы покупать не будут! Ясно?! Обращаюсь к владельцам крупнейших торговых сетей Украины! Прошу вас завтра же разорвать все контакты с компанией Coca-Cola! Завод свой в Броварском районе Киевской области можете закрывать тоже завтра! Пусть подавятся своей газировкой! Подтверждение факта сотрудничества с оккупантами – официальное сообщение информационного агентства оккупантов – ТАСС", – заявил Геращенко.

Он опубликовал ссылку на новость ТАСС о том, что Coca-Cola продолжает работать в России.

"Все операционные, производственные и логистические мощности Coca-Cola в России работают. Мы несем полную ответственность перед партнерами, обществом и тысячами наших сотрудников в России. Наш безусловный приоритет – безопасность наших сотрудников", – цитирует российское агентство сообщение компании.

Компании Coca-Cola принадлежит пять из шести самых продаваемых мировых брендов безалкогольных напитков – Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Schweppes и Sprite.

После вторжения России в Украину и начала полномасштабной войны из РФ ушел ряд мировых брендов, в том числе Boeing, Apple, Disney, IKEA, BMW, Nike и другие.