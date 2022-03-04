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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Херсон в осаде оккупантов: российские военнослужащие захватили некоторые админздания и телевышку, в городе пропали украинские каналы

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Россия перебрасывает войска в Херсонскую область из оккупированного Крыма
Россия перебрасывает войска в Херсонскую область из оккупированного Крыма
Фото: EPA

В Херсоне, куда на этой неделе вошли российские войска, оккупанты захватили ряд административных зданий и учреждений и минируют улицы, сообщили городские и областные власти.

"Мы все еще Украина. Все еще стойкие. Но уже сильно в дыму", – написал утром 2 марта в Facebook мэр города Игорь Колыхаев. 

https://www.facebook.com/kolykhaev.igor/posts/4998237296936331

Позже в тот же день он уточнил, что "вооруженные посетители" приходили в горисполком.

"Это не были переговоры или что-то такое, о чем уже поползли слухи. Со мной никто ни о чем не договаривался. Однако, действительно, вооруженные посетители в горисполкоме были, – сообщил Колыхаев– Я не давал им никаких обещаний. Мне просто нечего пообещать. Меня интересует только нормальная жизнедеятельность нашего города! Я просто попросил не стрелять в людей. У нас нет в городе ВСУ, только мирные жители и люди, которые хотят здесь жить". 

Он рассказал о результатах переговоров и призвал жителей их придерживаться (например, пешеходы должны ходить по одному, максимум по двое, не провоцировать военных и при первом же требовании останавливаться).

"Флаг над нами украинский. И чтобы он оставался таким же, эти требования придется соблюдать", – написал он. 

https://www.facebook.com/kolykhaev.igor/posts/4999567616803299

3 марта председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что оккупанты полностью заняли здание ОГАЛагута отметил, что все в администрации остаются на своих должностях, а возглавляемый им областной оперативный штаб продолжает работать.

"Пожалуйста, не верьте фейкам и не паникуйте, – призвал руководитель региона. – Мы работаем в соответствии с регламентом работы оперативного штаба". 

Херсонская ОГА сообщила в Facebook, что оккупанты начали минировать город, в частности, очевидцы увидели растяжки в центре, возле ТРК "Скифия". Власти призвали осторожно передвигаться по городу, смотреть под ноги, особенно там, где есть трава. Видео заминированной возле телеканала территории опубликовано в YouTube.  

ВИДЕО
Видео: Первый городской / YouTube

3 марта стало известно, что оккупанты захватили помещение общественного вещателя и телебашню, сообщило Общественное. Один из очевидцев рассказал журналистам, что около 18.00 видел, как российские военные пробрались на территорию радиотелепередающего центра и вылезли на башню. 

Общественное сообщило, что в Херсоне выключили украинское телевидение, там не работают приставки Т2 и кабельные каналы. Смотреть украинские телеканалы можно только через интернет.

Лагута подозревает, что оккупанты попытаются распространять дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ" (такие сообщения сегодня появились на некоторых взломанных сайтах региональных органов власти и местного самоуправления). 

"Заявляем: это фейк! Оккупанты хотят дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага", – написал Лагута в Telegram. 

Он также посоветовал тем, у кого пропали украинские каналы, слушать новости на смартфоне на сайте radioplayer.ua, где круглосуточно транслируют информационный марафон.

О том, что российские войска вошли в Херсон, Колыхаев сообщил 1 марта. "Они передвигаются по улицам, окапываются и закрепляются в нашем городе", – сказал он в интервью "Радіо Свобода". 2 марта министерство обороны РФ объявило о взятии Херсона под контроль российскими военными, написал "Интерфакс". В Офисе президента опровергли эту информацию.

"В Херсоне продолжаются уличные бои. Несмотря на многочисленные попытки информационной борьбы со стороны противника и сообщений о том, что Херсон пал, – это неправда. Украинские военные продолжают сопротивление и в городе, и вокруг него", – сказал на брифинге, который 2 марта транслировался на странице Офиса президента в Facebook, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. 

Корреспонденты украинских СМИ, которые остаются работать в Херсоне, сказали изданию "ГОРДОН", что ситуация в городе на третий день осады сложная. Власти предупредили о возможной гуманитарной катастрофе и призвали правительство и Вооруженные силы сделать зеленый коридор, чтобы в город могли ввезти медикаменты и продукты.

По словам журналистов, оккупанты обстреливали административные здания (мэрию, СБУ), жилые дома и автомобили, а также сожгли торговый центр. Погибло, по предварительным данным, более 40 человек – это бойцы теробороны и безоружные горожане.

"Вся область в осаде с самого начала вторжения. Постоянно передвигается военная техника из Крыма. Ее расставляют между домами. Голодные россияне грабят магазины и дворы", – рассказали они. 

Телеканал "Херсон Плюс" опубликовал видео, снятое в городе после того, как туда зашли войска. (Внимание! Оно содержит ненормативную лексику). 

ВИДЕО
Видео: Херсон Плюс / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок

По информации президента Украины Владимира Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человекРоссия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Херсон, оккупация, агрессия, Херсонская ОГА, российская агрессия, война России против Украины, дезинформация, Игорь Колыхаев, российские оккупанты
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