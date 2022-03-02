Boeing приостанавливает сотрудничество с российскими авиакомпаниями

"Мы приостановили основные операции в Москве и временно закрыли наш офис в Киеве. Мы также приостанавливаем услуги по поставке запчастей, техническому обслуживанию и технической поддержке для российских авиакомпаний", – говорится в заявлении компании.

В Boeing добавили, что в связи с конфликтом в Украине команда сосредоточена на обеспечении безопасности работников в регионе.