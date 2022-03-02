Мэр Вильнюса написал на асфальте напротив посольства РФ: "Путин, тебя ждет Гаага"

Шимасюс сказал, что у Путина есть несколько вариантов Фото: Remigijus Šimašius / Facebook

Шимасюс, сидя на корточках с баллончиком стойкой белой краски в руке, написал большими буквами на асфальте: "Путин, тебя ждет Гаага", пишет агентство.

Мэр Вильнюса добавил, что его город всегда поддерживает искусство – особенно то, которое "шлет послание мира".

Фото надписи Шимасюс опубликовал в Facebook.

В сообщении он сказал, что у Путина есть несколько вариантов – быть осужденным Гаагским трибуналом как экс-президент Сербии Слободан Милошевич, быть казненным людьми как бывший ливийский диктатор Муаммар Каддафи, быть изгнанным как экс-президент Украины Виктор Янукович или совершить самоубийство, как это сделал лидер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Также мэр Вильнюса отметил, что у Путина есть альтернатива – он может выбрать путь бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

"Пора выбирать, Путин", – подчеркнул Шимасюс.