Зеленский – европейцам: Не молчите, поддерживайте Украину. Если Украина упадет – рухнет вся Европа

В Праге, Франкфурте, Тбилиси, Лионе, Вене, Братиславе и Вильнюсе прошли митинги, в которых в целом приняли участие не менее 200 тыс. человек. На митингах транслировали обращение Зеленского. Президент Украины сказал, что у него есть три минуты, и первую он посвятил памяти погибших украинских военных, сотрудников спецслужб, полицейских, пожарных, разведчиков.
"Вторую минуту я хочу предоставить также молчанию – в честь наших гражданских: взрослых и детей, десятков и сотен тех, кто отдал свою жизнь, но не знал об этом. Отдал жизнь и получил вечный покой. Прошу почтить молчанием их память", – заявил президент.
После этого он обратился к народам Европы с призывом поддержать Украину.
"Не молчите. Выходите на улицы. Поддерживайте Украину. Поддерживайте нашу свободу. Потому что это – победа не только над российскими военными, это победа света над тьмой. Это победа добра над злом. Победа свободы над тем, что происходит сегодня у нас, на территории Украины. Не молчите, поддерживайте Украину. Потому что если Украина не выдержит – не выдержит вся Европа. Если Украина упадет – рухнет вся Европа. И если мы победим – а я уверен в нашем народе, я уверен в вас – это будет большая победа демократии, ценностей, победа свободы. Тогда минуты молчания превратятся в годы расцвета. Европа, будь такой же крепкой, как народ Украины. Слава Украине!" – сказал Зеленский.
Видео с площади в Тбилиси, где люди слушали обращение Зеленского, опубликовал в Facebook находящийся под стражей в Грузии бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы, а многие международные компании заявили об уходе с российского рынка.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.