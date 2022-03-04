Зеленский – европейцам: Не молчите, поддерживайте Украину. Если Украина упадет – рухнет вся Европа

В Праге, Франкфурте, Тбилиси, Лионе, Вене, Братиславе и Вильнюсе прошли митинги, в которых в целом приняли участие не менее 200 тыс. человек. На митингах транслировали обращение Зеленского. Президент Украины сказал, что у него есть три минуты, и первую он посвятил памяти погибших украинских военных, сотрудников спецслужб, полицейских, пожарных, разведчиков.

"Вторую минуту я хочу предоставить также молчанию – в честь наших гражданских: взрослых и детей, десятков и сотен тех, кто отдал свою жизнь, но не знал об этом. Отдал жизнь и получил вечный покой. Прошу почтить молчанием их память", – заявил президент.

После этого он обратился к народам Европы с призывом поддержать Украину.

"Не молчите. Выходите на улицы. Поддерживайте Украину. Поддерживайте нашу свободу. Потому что это – победа не только над российскими военными, это победа света над тьмой. Это победа добра над злом. Победа свободы над тем, что происходит сегодня у нас, на территории Украины. Не молчите, поддерживайте Украину. Потому что если Украина не выдержит – не выдержит вся Европа. Если Украина упадет – рухнет вся Европа. И если мы победим – а я уверен в нашем народе, я уверен в вас – это будет большая победа демократии, ценностей, победа свободы. Тогда минуты молчания превратятся в годы расцвета. Европа, будь такой же крепкой, как народ Украины. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

Видео с площади в Тбилиси, где люди слушали обращение Зеленского, опубликовал в Facebook находящийся под стражей в Грузии бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.