Зеленский находится в Киеве – Подоляк

О том, что Зеленский якобы покинул Украину и сейчас находится в Польше, сегодня в Telegram написал председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.
"Очередной фейк. Казалось бы, сколько можно? Но нет. Каждый день каждый очередной "русский ньюсмейкер" говорит о том, что президент Зеленский покинул Киев. И каждый раз приходится говорить очевидное: нет, категорически. На этот раз вранье распространил субъект, занимающий должность спикера российского парламента. Ну, если господин Володин в очередной раз решил показать себя большим знатоком инсайдов, позволим ему в очередной раз прикрепить на себя соответствующую табличку большого лжеца. Но мы в Украине придерживаемся все-таки правдивой информационной концепции, согласно которой президент на рабочем месте. Равно как и многие прочие те, кто занимается управлением государством", – сказал Подоляк.
Он отметил, что Зеленский сейчас активно проводит переговоры с партнерами.
"Думаю, было бы правильно, чтобы господин Володин наконец-то получил доступ к объективной информации и перестал увлекаться мифами, сказками и анекдотами. А научившись пользоваться информацией, он, возможно, перестанет делать громкие, но абсолютно лживые заявления. Президент Зеленский – еще раз повторим – находится в столице Украины, управляет государством и обороной, постоянно на связи с партнерами и регулярно вживую дает интервью журналистам", – подчеркнул Подоляк.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.
Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.