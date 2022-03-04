Зеленский находится в Киеве – Подоляк

По словам Подоляка, Зеленский (на фото) сейчас активно проводит переговоры с партнерами Фото: ЕРА

О том, что Зеленский якобы покинул Украину и сейчас находится в Польше, сегодня в Telegram написал председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.

"Очередной фейк. Казалось бы, сколько можно? Но нет. Каждый день каждый очередной "русский ньюсмейкер" говорит о том, что президент Зеленский покинул Киев. И каждый раз приходится говорить очевидное: нет, категорически. На этот раз вранье распространил субъект, занимающий должность спикера российского парламента. Ну, если господин Володин в очередной раз решил показать себя большим знатоком инсайдов, позволим ему в очередной раз прикрепить на себя соответствующую табличку большого лжеца. Но мы в Украине придерживаемся все-таки правдивой информационной концепции, согласно которой президент на рабочем месте. Равно как и многие прочие те, кто занимается управлением государством", – сказал Подоляк.

Он отметил, что Зеленский сейчас активно проводит переговоры с партнерами.

"Думаю, было бы правильно, чтобы господин Володин наконец-то получил доступ к объективной информации и перестал увлекаться мифами, сказками и анекдотами. А научившись пользоваться информацией, он, возможно, перестанет делать громкие, но абсолютно лживые заявления. Президент Зеленский – еще раз повторим – находится в столице Украины, управляет государством и обороной, постоянно на связи с партнерами и регулярно вживую дает интервью журналистам", – подчеркнул Подоляк.