Президент – в Киеве. Шуляк опровергла фейк о том, что Зеленский якобы покинул Украину

Она подчеркнула, что информация об "отъезде" Зеленского неправдива.

"Президент – в Киеве. Он со своим народом! То, что оккупанты транслируют на Херсонщине, – ложь", – написала Шуляк.

Это не первый фейк о президенте, который запускают оккупанты после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, 26 февраля Зеленский опровергал сообщения о том, что он якобы объявляет о сложении оружия.