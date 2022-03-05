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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пономарев об отказе закрыть небо над Украиной: Запад – ссыкуны. Но с захватом АЭС появляется очень мощный аргумент

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Пономарев: Для нас это уникальный момент, который мы должны использовать
Пономарев: Для нас это уникальный момент, который мы должны использовать
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев, который сейчас живет в Украине и имеет украинское гражданство, считает, что Украина, пытаясь убедить западные страны в необходимости закрыть небо над ней, должна использовать историю с захватом российской армией Запорожской атомной электростанции. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

В ночь на 4 марта оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС в Энергодаре, там начался пожар. Позже они частично установили контроль над станцией, сообщили в МВД. 

"Я считаю, для нас это уникальный момент, который мы должны использовать. Потому что это мощнейший аргумент за то, чтобы была бесполетная зона над Украиной, чтобы НАТО закрыл небо. Потому что здесь уже вопрос не в том, что "давайте поможем украинцам", это уже вопрос безопасности Европы. Таких станций у нас пять. Запорожская АЭС самая крупная в Европе, но сейчас в зоне боевых действий находится Южно-Украинская АЭС. Не дай бог, попадут еще Хмельницкая и Ровенская. Ракеты же всюди могут пролетать", – сказал Пономарев.

Он рассказал, что понимает аргументы западных стран о нежелании закрывать небо, поскольку это может спровоцировать масштабный конфликт в Европе

"Аргумент про войну я лично очень хорошо понимаю. И еще раз скажу: я был уверен, что в условиях конвенциональной войны Запад этого не сделает именно потому, что ссыкуны.  А вот в случае с атомными станциями появляется очень мощный аргумент. Здесь уже аргумент не такой, что "мы что-то хорошее делаем [для украинцев]", – "мы сами защищаемся". И в эту точку надо бить", – считает Пономарев.

Он сказал, что на месте украинских дипломатов постоянно бы напоминал про АЭС. 

"Не знаю, что наша дипломатия говорит в частных разговорах, но я бы сейчас твердил одно и то же: "Ребята, давайте сделаем сейчас воздушный купол над атомными объектами, которые находятся в Украине". Это же невозможно делать локально... Хотя бы что-нибудь. Если это начнется, то дальше этот процесс будет не остановить", – убежден Пономарев. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Но 4 марта полиция сообщила, что только в Харьковской области с начала российского вторжения погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

После массированных авиаобстрелов российскими военнослужащими украинских городов Украина призвала западных союзников закрыть небо над ней. 4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в ней принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он призвал Североатлантический альянс "действовать сейчас". "Не дайте Путину превратить Украину в Сирию", – обратился он к членам НАТО. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи сказал, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны. "Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", – сказал Столтенберг. 

Зеленский раскритиковал решение Альянса и назвал состоявшийся саммит "слабым" и "растерянным". "Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. Все разведки стран НАТО прекрасно знают о планах врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжить наступление... Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО намеренно принял решение не закрывать небо над Украиной!" – возмутился Зеленский. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Илья Пономарев, агрессия, воздушное пространство, Алеся Бацман, Запорожская АЭС, российская агрессия, война России против Украины
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