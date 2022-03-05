Пономарев об отказе закрыть небо над Украиной: Запад – ссыкуны. Но с захватом АЭС появляется очень мощный аргумент

В ночь на 4 марта оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС в Энергодаре, там начался пожар. Позже они частично установили контроль над станцией, сообщили в МВД.

"Я считаю, для нас это уникальный момент, который мы должны использовать. Потому что это мощнейший аргумент за то, чтобы была бесполетная зона над Украиной, чтобы НАТО закрыл небо. Потому что здесь уже вопрос не в том, что "давайте поможем украинцам", это уже вопрос безопасности Европы. Таких станций у нас пять. Запорожская АЭС самая крупная в Европе, но сейчас в зоне боевых действий находится Южно-Украинская АЭС. Не дай бог, попадут еще Хмельницкая и Ровенская. Ракеты же всюди могут пролетать", – сказал Пономарев.

Он рассказал, что понимает аргументы западных стран о нежелании закрывать небо, поскольку это может спровоцировать масштабный конфликт в Европе.

"Аргумент про войну я лично очень хорошо понимаю. И еще раз скажу: я был уверен, что в условиях конвенциональной войны Запад этого не сделает именно потому, что ссыкуны. А вот в случае с атомными станциями появляется очень мощный аргумент. Здесь уже аргумент не такой, что "мы что-то хорошее делаем [для украинцев]", – "мы сами защищаемся". И в эту точку надо бить", – считает Пономарев.

Он сказал, что на месте украинских дипломатов постоянно бы напоминал про АЭС.

"Не знаю, что наша дипломатия говорит в частных разговорах, но я бы сейчас твердил одно и то же: "Ребята, давайте сделаем сейчас воздушный купол над атомными объектами, которые находятся в Украине". Это же невозможно делать локально... Хотя бы что-нибудь. Если это начнется, то дальше этот процесс будет не остановить", – убежден Пономарев.

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