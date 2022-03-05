Блинкен заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной может привести к "полномасштабной войне в Европе"

Блинкен сказал, что США и их союзники делают все возможное, чтобы помочь украинцам защитить себя в условиях российской агрессии.
"Но мы также несем ответственность, как сказал генеральный секретарь [НАТО], за то, чтобы война не вышла за пределы Украины, – отметил дипломат. – Единственный способ реально реализовать что-то вроде бесполетной зоны – отправить самолеты НАТО в воздушное пространство Украины и сбивать российские самолеты, а это может привести к полномасштабной войне в Европе".
Президент США Джо Байден ранее ясно дал понять, что США не собираются вступать в войну с Россией, подчеркнул Блинкен.
При этом, как сказал дипломат, США и их партнеры продолжат помогать Украине.
"Мы прилагаем огромные усилия с союзниками и партнерами, чтобы предоставить украинцам средства для эффективной защиты, и, конечно же, мы каждый день видим их необычайный героизм, а также очень-очень реальные результаты [на поле боя]", – отметил Блинкен.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Но 4 марта полиция сообщила, что только в Харьковской области с начала российского вторжения погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
После массированных авиаобстрелов российскими военнослужащими украинских городов Украина призвала западных союзников закрыть небо над страной. 4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в ней принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он призвал Североатлантический альянс "действовать сейчас". "Не дайте Путину превратить Украину в Сирию", – обратился он к членам НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи сказал, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны. "Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", – сказал Столтенберг.
Зеленский раскритиковал решение Альянса и назвал состоявшийся саммит "слабым" и "растерянным". "Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. Все разведки стран НАТО прекрасно знают о планах врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжить наступление... Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО намеренно принял решение не закрывать небо над Украиной!" – возмутился Зеленский.