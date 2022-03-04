"Не будем вмешиваться ни на суше, ни в воздушном пространстве". Столтенберг заявил, что НАТО не будет закрывать небо над Украиной

Столтенберг подчеркнул, что Альянс "не является частью конфликта" с Россией. Он сообщил, что на экстренной встрече НАТО оговаривался вопрос закрытия неба над Украиной, однако союзники не пришли к согласию.
"Союзники согласились с тем, что нам не нужно, чтобы самолеты НАТО находились в украинском воздушном пространстве или чтобы войска НАТО заходили на территорию Украины", – сказал он.
На вопрос, может ли Альянс пересмотреть позицию, генсек НАТО дал понять, что такое решение невозможно.
"На нас лежит ответственность предотвратить эскалацию этой войны и распространение ее за пределы Украины, потому что тогда ситуация станет еще более опасной. Поэтому мы четко сказали, что не будем вмешиваться ни на суше, ни в воздушном пространстве. Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины, и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Если бы мы это сделали, это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", – сказал Столтенберг.
Он снова призвал президента России Владимира Путина прекратить войну і в очередной раз пообещал, что "Россия заплатит большую цену и она ее уже платит".
2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной, а также рассматривает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.
Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.