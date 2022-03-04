"Не будем вмешиваться ни на суше, ни в воздушном пространстве". Столтенберг заявил, что НАТО не будет закрывать небо над Украиной

Столтенберг подчеркнул, что Альянс "не является частью конфликта" с Россией. Он сообщил, что на экстренной встрече НАТО оговаривался вопрос закрытия неба над Украиной, однако союзники не пришли к согласию.

"Союзники согласились с тем, что нам не нужно, чтобы самолеты НАТО находились в украинском воздушном пространстве или чтобы войска НАТО заходили на территорию Украины", – сказал он.

На вопрос, может ли Альянс пересмотреть позицию, генсек НАТО дал понять, что такое решение невозможно.

"На нас лежит ответственность предотвратить эскалацию этой войны и распространение ее за пределы Украины, потому что тогда ситуация станет еще более опасной. Поэтому мы четко сказали, что не будем вмешиваться ни на суше, ни в воздушном пространстве. Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины, и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Если бы мы это сделали, это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", – сказал Столтенберг.

Он снова призвал президента России Владимира Путина прекратить войну і в очередной раз пообещал, что "Россия заплатит большую цену и она ее уже платит".

2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной, а также рассматривает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.