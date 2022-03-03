Кулеба – партнерам в НАТО: Если не закрыть небо над Украиной, кровь наших граждан будет и на ваших руках

Как сообщил "Укринформ", о важности закрытия неба над Украиной дипломат говорил 3 марта в эфире марафона "Мы сильны вместе", который транслируют украинские каналы.
"Мы говорим очень четко и спокойно нашим партнерам в НАТО, что вы можете сколько угодно размышлять, как бы вам избежать прямого столкновения с Россией, но если вы сейчас не поможете нам ее остановить, то прямое столкновение будет неизбежным, потому что вы будете следующими", – сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что те, кто не верит, что РФ решится на открытый конфликт с НАТО, не верили, что РФ решится на прямое вторжение в Украину, "и все ошиблись".
"Поэтому нужно действовать прямо сейчас, – сказал Кулеба. – Все должны понимать, и мы это партнерам четко говорим: "Мы благодарны вам за все, что вы сделали… Но сейчас есть конкретная угроза того, что наших граждан будут продолжать убивать с воздуха… Поэтому если вы не пойдете на радикальные шаги относительно укрепления противовоздушной обороны Украины, то кровь наших погибших граждан будет и на ваших руках. Ваша сдержанность и ваше нежелание делать следующие шаги – это все дает России возможность продолжать совершать безнаказанные убийства".
Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что американские военнослужащие не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками в Украине. Он отметил, что союзники направят дополнительные войска в восточные страны блока – Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию.
Украинские власти призывают западных союзников закрыть небо над Украиной, чтобы уменьшить количество обстрелов со стороны России.
Но в США заявили, что это "не лучшая идея".
"Это, в сущности, означало бы, что американские военные будут сбивать самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, эскалация... Этого не хочет делать президент. Это все причины, почему это не самая лучшая идея", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью MSNBC 28 февраля.
Петиция с требованием к НАТО закрыть небо над Украиной, которая размещена на сайте openPetition, уже набрала 1 млн подписей. Ее авторы пообещали отправить петицию государствам – членам НАТО.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.
По информации президента Украины Владимира Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.