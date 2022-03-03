Кулеба – партнерам в НАТО: Если не закрыть небо над Украиной, кровь наших граждан будет и на ваших руках

Как сообщил "Укринформ", о важности закрытия неба над Украиной дипломат говорил 3 марта в эфире марафона "Мы сильны вместе", который транслируют украинские каналы.

"Мы говорим очень четко и спокойно нашим партнерам в НАТО, что вы можете сколько угодно размышлять, как бы вам избежать прямого столкновения с Россией, но если вы сейчас не поможете нам ее остановить, то прямое столкновение будет неизбежным, потому что вы будете следующими", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что те, кто не верит, что РФ решится на открытый конфликт с НАТО, не верили, что РФ решится на прямое вторжение в Украину, "и все ошиблись".