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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"О чем вы думали? Из-за вашей слабости погибнут люди". Зеленский раскритиковал решение саммита НАТО по закрытому небу

Зеленский членам НАТО: Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли вы защитить свои страны
Зеленский – членам НАТО: Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли вы защитить свои страны
Фото предоставлено пресс-службой президента

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 4 марта раскритиковал решение НАТО не закрывать небо над Украиной. Видео обнародовано в Facebook Офиса президента.

Зеленский записал обращение по итогам девяти дней полномасштабной войны России против Украины. Он сказал, что то, как украинцы противостоят агрессии, войдет в историю. 

"Мы ответили на вторжение как умеем в моменты самой высокой опасности. Ответили героизмом, солидарностью, взаимопомощью. Мы ответили по-нашему, по-украински. Так, что история Европы запомнит это навсегда. Будет говорить об этом детям. Покажет внукам", – сказал президент.

Глава Украинского государства отметил, что в стране принято на девятый день поминать умерших. Он почтил память погибших в боях за Украину и сказал: "К сожалению, сегодня есть полное впечатление, что пора еще кое-что помянуть – гарантии и обещания безопасности, решительность альянсов, ценности, которые для некоторых, кажется мне, умерли". 

Он подчеркнул, что ответственность за новые жертвы авиаударов после сегодняшнего саммита – в том числе ответственность НАТО.

"Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит. Растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. Все разведки стран НАТО прекрасно знают о планах врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжить наступление. Как может. Девять дней мы видим жестокую войну. Разрушают наши города, обстреливают наших людей, наших детей, жилые кварталы, церковь, школы. Уничтожают все, что обеспечивает нормальную человеческую жизнь. И хотят продолжать это. Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО намеренно принял решение не закрывать небо над Украиной!" – возмутился Зеленский. 

Он высказал мнение, что страны НАТО "сами создали нарратив", что закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против Альянса. 

"Это самогипноз тех, кто слаб, неуверенных. Внутренне. Хотя может владеть оружием в разы сильнее, чем есть у нас. Вы должны были думать о людях. О человечности. А о чем вы думали на том заседании? Все люди, которые погибнут с этого дня, также погибнут из-за вас. Из-за вашей слабости. Из-за вашей разобщенности, – продолжил Зеленский. – Все, что смог Альянс сегодня, – это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Пожалуй, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум. Чтобы лучше горело". 

Президент подчеркнул: этот меморандум для Украины "уже сгорел в огне российских войск".

"Разве мы хотели такого НАТО? Разве такой Североатлантический союз вы строили? Сегодня руководство Альянса дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись совершить бесполетную зону. Вы могли закрыть наше небо. Но... Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли вы защитить свои страны – страны Альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами горючего за литры нашей крови. Пролитой за нашу общую Европу. За нашу общую свободу. За наше общее будущее", – резюмировал глава государства. 

В то же время он поблагодарил те государства – члены НАТО, которые предоставляют Украине помощь и поддержку, "несмотря ни на что, с первого дня вторжения и, уверен, до победы".  

"Потому мы не чувствуем себя наедине", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали более 350 мирных жителя, ранения получили более 2 тыс. человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.

Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида

По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.

2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной, а также рассматривает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.

4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в ней принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он призвал Североатлантический Альянс "действовать сейчас". "Не дайте Путину превратить Украину в Сирию", – обратился он к членам НАТО. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи сказал, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны. 

"Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Если бы мы это сделали, это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", – сказал Столтенберг. 

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал после этого, что Украина продолжит добиваться создания бесполетной зоны. "Это ключевое. Я считаю, что концепция закрытого неба существенно изменит диспозицию этой войны и поможет нам решить как гуманитарные вопросы, то есть обстрелы больших городов Украины, так и в принципе правила ведения войны и вернет россиян в более-менее адекватный статус", – заявил он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, авиация, авиапространство, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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