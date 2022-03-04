Ходорковский: Кто знал, что у Шольца возникнет лидерство, когда он скажет своим блеющим однопартийцам: "Да пошли вы на... Мы будем это делать"

"У нас с вами в данном случае одинаково, так сказать, скептическое отношение к Западу было. Я не ожидал от них того, что они делают. И здесь мы должны понимать, что соединились два фактора: фактор, конечно, того, чтобы показывать, что происходит, того, что вам удается это показывать. В этом, я считаю, одна из главных на сегодняшний день задач таких людей, как вы. А во-вторых, потому что они испугались. Они могли испугаться вмешиваться, но они испугались не вмешиваться. И знаете, обнаружились лидеры. Вот этого лидерства, которого не было", – сказал Ходорковский.
Он отметил, что лидерами западного мира стали, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц.
"Кто знал, что Джонсон... Возникнет у него лидерство? У Шольца возникнет лидерство, когда он скажет своим этим, так сказать, блеющим однопартийцам: "Да пошли вы на... Мы будем это делать". И глядите-ка: немецкий народ поддержал то, что это делается. Какая там была демонстрация? Это же была вся молодежь. Вся молодежь говорит: "Парни, мы этого не можем терпеть", – подчеркнул Ходорковский.
"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите". Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Читайте полный текст интервью
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.