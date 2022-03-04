Ходорковский: Кто знал, что у Шольца возникнет лидерство, когда он скажет своим блеющим однопартийцам: "Да пошли вы на... Мы будем это делать"

"У нас с вами в данном случае одинаково, так сказать, скептическое отношение к Западу было. Я не ожидал от них того, что они делают. И здесь мы должны понимать, что соединились два фактора: фактор, конечно, того, чтобы показывать, что происходит, того, что вам удается это показывать. В этом, я считаю, одна из главных на сегодняшний день задач таких людей, как вы. А во-вторых, потому что они испугались. Они могли испугаться вмешиваться, но они испугались не вмешиваться. И знаете, обнаружились лидеры. Вот этого лидерства, которого не было", – сказал Ходорковский.

Он отметил, что лидерами западного мира стали, в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Кто знал, что Джонсон... Возникнет у него лидерство? У Шольца возникнет лидерство, когда он скажет своим этим, так сказать, блеющим однопартийцам: "Да пошли вы на... Мы будем это делать". И глядите-ка: немецкий народ поддержал то, что это делается. Какая там была демонстрация? Это же была вся молодежь. Вся молодежь говорит: "Парни, мы этого не можем терпеть", – подчеркнул Ходорковский.

"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите". Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Читайте полный текст интервью

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