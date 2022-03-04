Боррель считает, что война России против Украины – это "война Путина, а не российского народа" Фото: EPA

Отвечая на вопрос, направлены ли санкции Запада на то, чтобы заставить Россию прекратить нападение на Украину, или на смену режима Путина, Боррель сказал: "Эти санкции не для того, чтобы спровоцировать смену режима в России. Наоборот, эти санкции были запущены войной, и их целью является ослабление российской экономики, чтобы она ощутила последствия и усилила позицию украинцев на переговорах в будущем".

Он также добавил, что война России против Украины – "это война Путина, а не российского народа".