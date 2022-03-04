Microsoft остановила продажу продуктов и предоставление услуг в России

"Как и весь остальной мир, мы в ужасе, возмущены и опечалены изображениями и новостями, поступающими с войны в Украине, и осуждаем это неоправданное, ничем не спровоцированное и незаконное вторжение России. Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", – заявил Смит.
Президент Microsoft отметил, что компания тесно сотрудничает с властями США, Евросоюза и Великобритании и останавливает "многие аспекты своего бизнеса" в России в соответствии с санкциями, введенными этими странами.
Он также сообщил, что компания помогает специалистам по кибербезопасности в Украине защищаться от российских кибератак
"С начала войны мы действовали против российских деструктивных или подрывных мер в отношении более 20 украинских государственных организаций, организаций IT и финансового сектора. Мы также приняли меры против кибератак, нацеленных на некоторые гражданские объекты", – говорится в сообщении.
Кроме того, одна из крупных IT-компаний EPAM сообщила, что перестает обслуживать российских клиентов и выделяет $100 млн для украинских сотрудников и их семей.
После вторжения России в Украину, начала полномасштабной войны из РФ и введенных из-за этого против РФ экономических санкций из России ушел или приостановил бизнес ряд мировых брендов, в том числе Boeing, Apple, Disney, IKEA, BMW, Nike, Panasonic, H&M и другие. В то же время, некоторые компании сообщили, что не будут уходить из РФ – в их числе Coca-Cola. В Lego сообщили, что "приостановили отгрузку продукции в Россию из-за серьезного нарушения операционной среды", но об уходе бизнеса из страны не говорили.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT.
Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.