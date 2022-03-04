Microsoft остановила продажу продуктов и предоставление услуг в России

Microsoft приостанавливает свой бизнес в России в соответствии с санкциями США, Евросоюза и Великобритании Фото: depositphotos.com

"Как и весь остальной мир, мы в ужасе, возмущены и опечалены изображениями и новостями, поступающими с войны в Украине, и осуждаем это неоправданное, ничем не спровоцированное и незаконное вторжение России. Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России", – заявил Смит.

Президент Microsoft отметил, что компания тесно сотрудничает с властями США, Евросоюза и Великобритании и останавливает "многие аспекты своего бизнеса" в России в соответствии с санкциями, введенными этими странами.

Он также сообщил, что компания помогает специалистам по кибербезопасности в Украине защищаться от российских кибератак

"С начала войны мы действовали против российских деструктивных или подрывных мер в отношении более 20 украинских государственных организаций, организаций IT и финансового сектора. Мы также приняли меры против кибератак, нацеленных на некоторые гражданские объекты", – говорится в сообщении.

Кроме того, одна из крупных IT-компаний EPAM сообщила, что перестает обслуживать российских клиентов и выделяет $100 млн для украинских сотрудников и их семей.

После вторжения России в Украину, начала полномасштабной войны из РФ и введенных из-за этого против РФ экономических санкций из России ушел или приостановил бизнес ряд мировых брендов, в том числе Boeing, Apple, Disney, IKEA, BMW, Nike, Panasonic, H&M и другие. В то же время, некоторые компании сообщили, что не будут уходить из РФ – в их числе Coca-Cola. В Lego сообщили, что "приостановили отгрузку продукции в Россию из-за серьезного нарушения операционной среды", но об уходе бизнеса из страны не говорили.