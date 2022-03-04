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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ходорковский: От санкций будут тяжелые последствия для всей России, в том числе и для меня. По сравнению с тем, как убивают людей на улицах Харькова – потерпим

 
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Ходорковский: Люди должны понять: их правительство ведет агрессивную войну. А чтобы мой народ это понял, до него надо достучаться через ценники в магазинах
Ходорковский: Люди должны понять: их правительство ведет агрессивную войну. А чтобы мой народ это понял, до него надо достучаться через ценники в магазинах
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен и оппозиционный политик, один из инициаторов антивоенного комитета России Михаил Ходорковский считает, что тотальные финансовые санкции против РФ необходимы, чтобы остановить войну. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он подчеркнул, что ранее никогда не призывал к санкциям против России – только против конкретных людей за конкретные действия.

"Но сейчас я считаю, что для того, чтобы остановить войну, необходимы тотальные финансовые санкции, тотально необходимо лишить доступа [президента РФ Владимира] Путина к валютным авуарам в той степени, в которой Запад это может сделать", – сказал бизнесмен.

Он отметил, что для этого недостаточно только Центрального банка – это хороший первый шаг, но должны быть, по его мнению, подвергнуты санкциям и "Сбербанк", "Газпромбанк", "Альфабанк" и другие банки, а также заблокированы персональные счета "путинских олигархов", которые Путин может использовать, чтобы сохранять контроль над финансовым рынком страны.

"Мне скажут: "От этого будут тяжелые последствия для всего населения России". Да. В том числе и для русских, живущих за рубежом, в том числе и для меня, возможно. Ничего. Для того, чтобы остановить войну, потерпим. Знаете, по сравнению с тем, как убивают людей на улицах Харькова, потерпим. Люди должны понять: их правительство ведет агрессивную войну. А чтобы они это поняли, чтобы мой народ это понял, до него надо достучаться через ценники в магазинах. Это единственный путь. И для того, чтобы остановить войну, это должно быть сделано. Война остановится – после этого можно разбираться: это бьет по населению, давайте это уберем, а это, там, не уберем... Но это потом, после того, как перестанут убивать людей", – сказал Ходорковский. 

"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите". Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". 

В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT.

Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Михаил Ходорковский, санкции, война, вторжение, война России против Украины
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