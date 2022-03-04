Ходорковский: От санкций будут тяжелые последствия для всей России, в том числе и для меня. По сравнению с тем, как убивают людей на улицах Харькова – потерпим

Ходорковский: Люди должны понять: их правительство ведет агрессивную войну. А чтобы мой народ это понял, до него надо достучаться через ценники в магазинах Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Он подчеркнул, что ранее никогда не призывал к санкциям против России – только против конкретных людей за конкретные действия.

"Но сейчас я считаю, что для того, чтобы остановить войну, необходимы тотальные финансовые санкции, тотально необходимо лишить доступа [президента РФ Владимира] Путина к валютным авуарам в той степени, в которой Запад это может сделать", – сказал бизнесмен.

Он отметил, что для этого недостаточно только Центрального банка – это хороший первый шаг, но должны быть, по его мнению, подвергнуты санкциям и "Сбербанк", "Газпромбанк", "Альфабанк" и другие банки, а также заблокированы персональные счета "путинских олигархов", которые Путин может использовать, чтобы сохранять контроль над финансовым рынком страны.

"Мне скажут: "От этого будут тяжелые последствия для всего населения России". Да. В том числе и для русских, живущих за рубежом, в том числе и для меня, возможно. Ничего. Для того, чтобы остановить войну, потерпим. Знаете, по сравнению с тем, как убивают людей на улицах Харькова, потерпим. Люди должны понять: их правительство ведет агрессивную войну. А чтобы они это поняли, чтобы мой народ это понял, до него надо достучаться через ценники в магазинах. Это единственный путь. И для того, чтобы остановить войну, это должно быть сделано. Война остановится – после этого можно разбираться: это бьет по населению, давайте это уберем, а это, там, не уберем... Но это потом, после того, как перестанут убивать людей", – сказал Ходорковский.

"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите". Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Читайте полный текст интервью

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