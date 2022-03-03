Ходорковский – россиянам: Вы боитесь, что вас могут посадить на 15 суток. Но сейчас убивают ваших соседей и родственников. Выходите на улицы ваших городов, протестуйте против войны в Украине! Спасите свою душу

Ходорковский – россиянам: Сейчас убивают ваших соседей, ваших друзей, возможно, ваших родственников. Их просто тупо убивают в Украине. Вот это все, что грозит вам, – это полная херня по сравнению с этим Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в ответ на вопрос о том, что бы хотел сказать россиянам.

"Я бы сказал: "Дорогие мои друзья, дорогие соотечественники, я никогда не считал нужным бросать людей на амбразуру. Я понимаю, что вы боитесь того, что вас могут посадить на 15 суток. Кого-то даже могут посадить на большее количество времени. Вы боитесь потерять работу. Но сейчас убивают ваших соседей, ваших друзей – возможно, ваших родственников. Их просто тупо убивают в Украине", – сказал он.

Политик подчеркнул, что риск быть арестованным на 15 суток – "это полная херня" по сравнению с угрозами, с которыми столкнулись украинцы из-за войны.

"Вот это все, что грозит вам, – это полная херня по сравнению с этим. Пожалуйста, 6 числа [марта] выходите на улицы ваших городов, протестуйте против войны в Украине. То, что вы выйдете, – ваша жертва поможет оттянуть от Украины часть войск, которые направят, естественно, чтобы справляться с вами. Это спасет вашу душу. Сейчас надо думать о душе. Вот вы спасите свою душу", – обратился он к россиянам.

"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите". Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Читайте полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



