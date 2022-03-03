ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ходорковский – россиянам: Вы боитесь, что вас могут посадить на 15 суток. Но сейчас убивают ваших соседей и родственников. Выходите на улицы ваших городов, протестуйте против войны в Украине! Спасите свою душу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ходорковский россиянам: Сейчас убивают ваших соседей, ваших друзей, возможно, ваших родственников. Их просто тупо убивают в Украине. Вот это все, что грозит вам, это полная херня по сравнению с этим
Ходорковский – россиянам: Сейчас убивают ваших соседей, ваших друзей, возможно, ваших родственников. Их просто тупо убивают в Украине. Вот это все, что грозит вам, – это полная херня по сравнению с этим
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский бизнесмен и оппозиционный политик, один из инициаторов антивоенного комитета России Михаил Ходорковский призвал граждан России выходить на антивоенные акции протеста.

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в ответ на вопрос о том, что бы хотел сказать россиянам.

"Я бы сказал: "Дорогие мои друзья, дорогие соотечественники, я никогда не считал нужным бросать людей на амбразуру. Я понимаю, что вы боитесь того, что вас могут посадить на 15 суток. Кого-то даже могут посадить на большее количество времени. Вы боитесь потерять работу. Но сейчас убивают ваших соседей, ваших друзей – возможно, ваших родственников. Их просто тупо убивают в Украине", – сказал он. 

Политик подчеркнул, что риск быть арестованным на 15 суток – "это полная херня" по сравнению с угрозами, с которыми столкнулись украинцы из-за войны. 

"Вот это все, что грозит вам, – это полная херня по сравнению с этим. Пожалуйста, 6 числа [марта] выходите на улицы ваших городов, протестуйте против войны в Украине. То, что вы выйдете, – ваша жертва поможет оттянуть от Украины часть войск, которые направят, естественно, чтобы справляться с вами. Это спасет вашу душу. Сейчас надо думать о душе. Вот вы спасите свою душу", – обратился он к россиянам. 

"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите". Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники. В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину россияне выходили на акции протеста, но митинги не были массовыми – в 12-милионной Москве в первый день вторжения на улицы вышли несколько сотен человек. Российское издание "Медуза" отмечает, что антивоенные акции проходили по всей стране, но пишет, что массовыми их назвать нельзя. Социолог Григорий Юдин сказал изданию, что волна недовольства в РФ нарастает. Он считает, что могут нарастать и протесты. 

По мнению Юдина, "стартовая ситуация была во многом неожиданной" – исследования показывали, что россияне не интересовались "украинской тематикой" и были убеждены, что войны не будет. 

"Опасность этой ситуации в том, что когда ты чем-то не интересуешься, то после шокового события ты готов принять любую удобную интерпретацию, которую тебе предложат. Именно это и произошло – многие люди цепляются за ближайшую трактовку, предложенную государственной пропагандой. Это наиболее комфортный выбор: всем хочется избежать проблем, особенно в военное время. Но сейчас уже возникает фактор, который вносит диссонанс во всю эту картину, – очевидно, что блицкрига не получилось. Все труднее делать вид, что все это происходит где-то далеко и быстро закончится – нет, это уже явно большой военный конфликт. Это значит, что уже много убитых и раненых с российской стороны, а будет еще больше. У россиян много родственников в Украине, и по многочисленным сообщениям, российская авиация начала использовать кассетные бомбы, а это значит, что жертв среди гражданского населения будет очень много. Это будет ломать картинку, и люди будут вынуждены занимать ясную позицию. Просто укрыться в повседневных делах не удастся", – подчеркнул социолог.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Михаил Ходорковский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ребрик россиянам: Где же ваша гордость? Где же ваша позиция? Я не верю, что вы не понимаете, что происходит!
Ребрик – россиянам: Где же ваша гордость? Где же ваша позиция? Я не верю, что вы не понимаете, что происходит!
"Мои мысли с народом Украины". Хантингтон-Уайтли перевела средства на помощь украинцам
"Мои мысли с народом Украины". Хантингтон-Уайтли перевела средства на помощь украинцам
"Пошли они на х…й, эти белые ходоки!" Навроцкая призвала не говорить и не писать "нет войне", а думать только о победе
"Пошли они на х…й, эти белые ходоки!" Навроцкая призвала не говорить и не писать "нет войне", а думать только о победе
Модный дом Balenciaga удалил все публикации со страницы в Instagram, оставив только флаг Украины
Модный дом Balenciaga удалил все публикации со страницы в Instagram, оставив только флаг Украины
Роулинг о поддержке Украины: Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса
Роулинг о поддержке Украины: Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса
Ольга Сумская показала могилу своей матери
Ольга Сумская показала могилу своей матери
Роднянский: Зрители, а их миллионы, верят, что идет "специальная операция", а россияне сражаются с "националистами" и "наркоманами"
Роднянский: Зрители, а их миллионы, верят, что идет "специальная операция", а россияне сражаются с "националистами" и "наркоманами"
  Данилко: Как хорошо, что YouTube забанил эту кастрюлю – Владимира Соловьева
  Данилко: Как хорошо, что YouTube забанил эту кастрюлю – Владимира Соловьева
"Сказать, что картина печальная ничего не сказать". В РФ проводят травлю Галкина, поддержавшего Украину
"Сказать, что картина печальная – ничего не сказать". В РФ проводят травлю Галкина, поддержавшего Украину
"Украину Россия разрывает на части уже восемь лет". Осадчая ответила россиянам на вопрос "Где вы были восемь лет?"
"Украину Россия разрывает на части уже восемь лет". Осадчая ответила россиянам на вопрос "Где вы были восемь лет?"
Группа СКАЙ: Призываем мужчин не прятаться и подло не выезжать за границу, а становиться на защиту нашей страны
Группа СКАЙ: Призываем мужчин не прятаться и подло не выезжать за границу, а становиться на защиту нашей страны
"Российская власть, каждая слезинка наших детей на вашей совести!" Пятилетний сын Бужинской, рыдая, призвал остановить войну
"Российская власть, каждая слезинка наших детей – на вашей совести!" Пятилетний сын Бужинской, рыдая, призвал остановить войну
Полякова старшей дочери: На пороге 17-летия ты не понаслышке узнала, что такое война! Настоящая, безжалостная, с разрушениями и жертвами
Полякова – старшей дочери: На пороге 17-летия ты не понаслышке узнала, что такое война! Настоящая, безжалостная, с разрушениями и жертвами
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии
Ярмоленко российским футболистам: Некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни
Ярмоленко – российским футболистам: Некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни
"Мир России разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Никогда не прощу". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, показала, как прячутся в убежище ее сыновья (107442)
2
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии (59807)
3
"П...здуйте на х…й в свою Москву". Кошевой на камеру сжег флаг России и обратился к "кацапским оккупантам" (31857)
4
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области (21507)
5
"Сказать, что картина печальная – ничего не сказать". В РФ проводят травлю Галкина, поддержавшего Украину (19218)
6
"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео (18972)
7
Макаревич: Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москву, Питер (14827)
8
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо (14025)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS