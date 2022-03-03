НАТО не готов закрыть небо над Украиной из-за риска третьей мировой войны – экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Швец

"Что такое закрыть небо – я объясню. Обязательно нужно разместить истребители. Истребители должны взлетать... ну, аэродром, куда можно было бы разместить эти истребители, а там истребители F-35 – это чудо техники, которого нет у России. Реальный вариант: разместить их в Польше, Литве, Румынии. И они должны взлетать и летать над территорией Украины, и разведку проводить, и мониторить ситуацию в небе. И они должны быть связаны с РЛС – радиолокационными связями на земле. Они должны быть связаны сами, а еще должны быть связаны с ракетами, системами ПРО на земле", – рассказал Швец.
Если сейчас эти системы передать Украине, научиться управлять ими, по мнению экс-разведчика, в короткий срок невозможно.
В случае, если это будет делать НАТО, есть риск третьей мировой войны, говорит он.
"Раз – случайно сбивается этот F-35. Что делает НАТО? Проглотить – тогда собьют еще один, надо отвечать – и пошло-поехало. Они считают, что если они вмешаются в это – это однозначно третья мировая война. И тогда уже никому ничего не надо будет. Понимаете? Проиграют все. Поэтому увы, они не готовы прикрывать сами небо. Но вроде речь идет о практическом плане – о том, чтобы дать Украине какое-то оружие, которое можно с этой целью использовать. Но подчеркиваю: ситуация на земле в этой агрессии становится с каждым днем все более и более чудовищной, эскалация чудовищная. В практическом плане вопросы сейчас стоят такие, какие еще два дня назад были не... неимоверные", – добавил Швец.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.
2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной, а также рассматривает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.