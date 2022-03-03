НАТО не готов закрыть небо над Украиной из-за риска третьей мировой войны – экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Швец

Украина обратилась к НАТО с просьбой закрыть небо после начала полномасштабного вторжения РФ, в ходе которого российские войска атакуют в том числе жилые кварталы. На фото – Ирпень после авиаудара Фото: ЕРА

"Что такое закрыть небо – я объясню. Обязательно нужно разместить истребители. Истребители должны взлетать... ну, аэродром, куда можно было бы разместить эти истребители, а там истребители F-35 – это чудо техники, которого нет у России. Реальный вариант: разместить их в Польше, Литве, Румынии. И они должны взлетать и летать над территорией Украины, и разведку проводить, и мониторить ситуацию в небе. И они должны быть связаны с РЛС – радиолокационными связями на земле. Они должны быть связаны сами, а еще должны быть связаны с ракетами, системами ПРО на земле", – рассказал Швец.

Если сейчас эти системы передать Украине, научиться управлять ими, по мнению экс-разведчика, в короткий срок невозможно.

В случае, если это будет делать НАТО, есть риск третьей мировой войны, говорит он.

"Раз – случайно сбивается этот F-35. Что делает НАТО? Проглотить – тогда собьют еще один, надо отвечать – и пошло-поехало. Они считают, что если они вмешаются в это – это однозначно третья мировая война. И тогда уже никому ничего не надо будет. Понимаете? Проиграют все. Поэтому увы, они не готовы прикрывать сами небо. Но вроде речь идет о практическом плане – о том, чтобы дать Украине какое-то оружие, которое можно с этой целью использовать. Но подчеркиваю: ситуация на земле в этой агрессии становится с каждым днем все более и более чудовищной, эскалация чудовищная. В практическом плане вопросы сейчас стоят такие, какие еще два дня назад были не... неимоверные", – добавил Швец.

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