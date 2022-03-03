Великобритания ввела санкции против российских олигархов Усманова и Шувалова из-за вторжения в Украину

Великобритания замораживает все активы Усманова и Шувалова и вводит им запрет на въезд в страну.

По данным правительства Великобритании, Усманову принадлежит особняк Бичвуд в Лондоне (его стоимость оценивают в £48 млн – более $64 млн) и поместье времен 16 века в графстве Суррей вблизи Лондона. Также у него есть крупные доли в футбольных клубах "Эвертон" и "Арсенал", говорится в релизе.

Активы Шувалова в Великобритании – это две квартиры в центре Лондона стоимостью £11 млн.

"Санкции против олигархов Алишера Усманова и Игоря Шувалова, состояние которых в совокупности составляет $19 млрд, вступили в силу немедленно. Соратники [президента РФ Владимира] Путина теперь отрезаны от своих значительных интересов в Великобритании, включая особняки стоимостью в десятки миллионов", – говорится в релизе.

Кроме того, британскому бизнесу запрещено вести дела с Усмановым и Шуваловым.

"Наше послание Путину и его союзникам было ясно с первого дня: вторжение в Украину будет иметь серьезные и разрушительные экономические последствия. Санкции против Усманова и Шувалова – это четкий сигнал о том, что мы будем наносить удары по олигархам и лицам, тесно связанным с режимом Путина и его варварской войной. Мы не остановимся на этом. Наша цель – покалечить российскую экономику и уморить голодом военную машину Путина", – подчеркнула министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Трасс также создаст рабочую группу по борьбе с олигархами. Эта группа будет координировать межправительственную работу по санкциям против олигархов, сообщается в релизе.

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