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Великобритания ввела санкции против российских олигархов Усманова и Шувалова из-за вторжения в Украину

Все активы Усманова (на фото) в Великобриании заморожены
Все активы Усманова (на фото) в Великобриании заморожены
Фото: ЕРА

Великобритания ввела санкции против российских олигархов Алишера Усманова и Игоря Шувалова из-за вторжения РФ в Украину. Об этом сообщила пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

Великобритания замораживает все активы Усманова и Шувалова и вводит им запрет на въезд в страну.

По данным правительства Великобритании, Усманову принадлежит особняк Бичвуд в Лондоне (его стоимость оценивают в £48 млн – более $64 млн) и поместье времен 16 века в графстве Суррей вблизи Лондона. Также у него есть крупные доли в футбольных клубах "Эвертон" и "Арсенал", говорится в релизе. 

Активы Шувалова в Великобритании – это две квартиры в центре Лондона стоимостью £11 млн. 

"Санкции против олигархов Алишера Усманова и Игоря Шувалова, состояние которых в совокупности составляет $19 млрд, вступили в силу немедленно. Соратники [президента РФ Владимира] Путина теперь отрезаны от своих значительных интересов в Великобритании, включая особняки стоимостью в десятки миллионов", – говорится в релизе. 

Кроме того, британскому бизнесу запрещено вести дела с Усмановым и Шуваловым. 

"Наше послание Путину и его союзникам было ясно с первого дня: вторжение в Украину будет иметь серьезные и разрушительные экономические последствия. Санкции против Усманова и Шувалова – это четкий сигнал о том, что мы будем наносить удары по олигархам и лицам, тесно связанным с режимом Путина и его варварской войной. Мы не остановимся на этом. Наша цель – покалечить российскую экономику и уморить голодом военную машину Путина", – подчеркнула министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. 

Трасс также создаст рабочую группу по борьбе с олигархами. Эта группа будет координировать межправительственную работу по санкциям против олигархов, сообщается в релизе. 

Новость дополняется. 

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