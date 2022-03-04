Данилов – Шуфричу и "некоторым" нардепам от ОПЗЖ: Будете шляться по нашим блокпостам – вас там будут убивать

Шуфрича, как известно, задержали бойцы одного из батальонов киевской теробороны за фотографирование блокпоста. При задержании охрана политика отстреливалась, сказал один из военнослужащих журналистам. По его словам, сам нардеп объяснил свои действия так: "Вышел сфотографироваться на фоне местного памятника".
"Я хотел бы отдельно сказать некоторым народным депутатам от ОПЗЖ: если вы еще будете шляться по нашим блокпостам – вас там будут просто убивать", – прокомментировал Данилов.
Он посоветовал представителям ОПЗЖ "сидеть дома".
"Потому что когда вы едете на наши посты и начинаете их фотографировать, а затем передавать врагу, вы будете уничтожены на месте. Вам нечего там делать. Это вы привели в нашу страну войну совместно с российскими агрессорами. Потому что вы – отпетые коллаборанты!" – сказал Данилов.
Запись его комментария обнародовала "Украинская правда".
Народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар сообщила, что Шуфрича забрали в СБУ.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.