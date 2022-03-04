"Фоткать наши позиции – занятие глупое и стремное". В Киеве тероборона задержала Шуфрича

"Вы сейчас обоссытесь. Мы взяли Шуфрича", – написал он. На опубликованных фотографиях видно, что с нардепом были задержаны и другие люди.
Причин и подробностей Хоманчук не привел.
По информации экс-советника пятого президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова, задержали Шуфрича бойцы 206-го батальона (это батальон теробороны Киева). "Фоткать наши позиции – занятие глупое и стремное", – написал Бирюков.
Хоманчук также опубликовал фото "трофеев": дубликат депутатского удостоверения Шуфрича и лист бумаги с напечатанной надписью "Проект "Группы влияния в регионах Украины".
По словам нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, Шуфрич "фотографировал места, которые никто в здравом уме во время военного положения не будет фотографировать", и теперь его ожидает беседа в СБУ.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.