"Фоткать наши позиции – занятие глупое и стремное". В Киеве тероборона задержала Шуфрича

"Вы сейчас обоссытесь. Мы взяли Шуфрича", – написал он. На опубликованных фотографиях видно, что с нардепом были задержаны и другие люди.

Причин и подробностей Хоманчук не привел.

По информации экс-советника пятого президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова, задержали Шуфрича бойцы 206-го батальона (это батальон теробороны Киева). "Фоткать наши позиции – занятие глупое и стремное", – написал Бирюков.

Хоманчук также опубликовал фото "трофеев": дубликат депутатского удостоверения Шуфрича и лист бумаги с напечатанной надписью "Проект "Группы влияния в регионах Украины".

По словам нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, Шуфрич "фотографировал места, которые никто в здравом уме во время военного положения не будет фотографировать", и теперь его ожидает беседа в СБУ.