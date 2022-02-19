"Если я дам в морду – вы не встанете". Шустер и Бутусов устроили перепалку в прямом эфире

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич, который подрался в прямом эфире передачи с Бутусовым, обвинял пятого президента, нардепа от "Евросолидарности" Петра Порошенко в том, что он подписал Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, а "потом говорит, что это измена".

"Человек, который подписал Минские соглашения и сказал, что их нельзя выполнять [президенту Владимиру] Зеленскому, – это действительно подонок, и он отвечает за жизни людей, которые могут погибнут", – сказал Шуфрич.

Порошенко назвал нардепа "провокатором", отметив, что не будет на это реагировать.

"Может, вы его все-таки уймете, – обратился к Шустеру Бутусов. – Он [Шуфрич] ведет вместо вас программу".

Савик Шустер в ответ попросил не "провоцировать его".

"Если я дам в морду – вы не встанете, – сказал ведущий Бутусову. – Вы меня провоцируете… Шуфрич ведет программу, а не я веду… Так подождите, вы ведете программу, потому что вас все смотрят, вы деретесь… Вы не правы, потому что ногами и руками проблемы не решают. Проблемы решают головой. Если она есть, то проблемы решаются, а если головы нет, то не решаются".