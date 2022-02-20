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ПОЛИТИКА

Поведение Огрызко во время драки Бутусова и Шуфрича стало мемом. Он ответил

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Огрызко (слева) спокойно наблюдал за дракой
Огрызко (слева) спокойно наблюдал за дракой
Скриншот: Shuster online / YouTube

Поведение бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко во время драки журналиста, главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова и народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича, которая произошла 19 февраля в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", стала предметом обсуждения в соцсетях.

Огрызко в студии сидел между Бутусовым и Шуфричем. Когда только завязалась драка, бывший министр попытался успокоить журналиста и политика, но затем сел на стул и молча наблюдал за происходящим. Позже он встал, отошел в сторону и смотрел, как другие пытаются разнять Бутусова и Шуфрича.

На сдержанность и спокойствие дипломата обратили внимание многие журналисты, политики и блогеры.

"Вся жизнь – это Шуфрич и Бутусов. А ты в нем – Огрызко", – написал журналист "Украинской правды" Роман Кравец. 

https://www.facebook.com/roman.nekravets/posts/4877260825674966

"Тот случай, когда ты в нем действительно Огрызко", – пошутила дочь дипломата, сотрудница представительства ООН в Украине Олеся Огрызко и пожелала всем спокойствия. 

https://www.facebook.com/olesia21/posts/10224156152145458

"Шуфрич – сепар. Бутусов – красавчик. Огрызко – Сиддхартха", – считает бывший народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. 

https://www.facebook.com/Andriy.Lozovyi/posts/7793991967293132

"Из всех украинских политиков, вероятно, только Владимир Огрызко понимает, что такое дзен-буддизм, и практикует его. Какая драка? Какой Шуфрич? Этот реальный мир – ничто! Медитация и пробуждение открывает истинную сущность вещей", – написал политический эксперт Андрей Ковалев. 

https://www.facebook.com/andriy.kovalov/posts/4944096939009806

Телеведущей Ирине Ванниковой поведение Огрызко напомнило восточную мудрость: "Если кто-то сделал тебе плохо, не мсти. Сядь на берегу реки и вскоре ты увидишь, как мимо проплывает труп твоего врага".

"А кресло развернул, чтобы лучше было видно", – добавила она. 

https://www.facebook.com/irina.vannikova/posts/6851042994966523

Другие комментаторы называют Огрызко "настоящим дипломатом", отмечают, что так нужно реагировать на все неоднозначные ситуации, интересуются, употребляет ли бывший министр успокоительные таблетки, а также сравнивают эту историю с мемом об американском сенаторе Берни Сандерсе, инаугурации 46-го президента США Джо Байдена и варежках. 

https://www.facebook.com/volodymyr.verbyany/posts/5016851241691763

https://www.facebook.com/poli.levi/posts/5205105076214119

https://www.facebook.com/olga.dubchak.5/posts/5417667534913280

На шутки и мемы отреагировал и сам дипломат. 

Он поблагодарил "многочисленных поклонников", которые поддержали его спокойствие "во время баталий у Шустера". 

"Просто я знал, чем это кончится. А если готов, то и воспринимаешь все спокойно. Так же взвешенно давайте реагировать на провокации Московии. Слава ВСУ! Вместе победим", – написал он  Twitter. 

Контекст:

Бутусов во время ток-шоу 18 февраля призывал Шустера не давать слово Шуфричу и лидеру партии "Наши" Евгению Мураеву, потому что они распространяют "пророссийские нарративы" и "несут чушь".

Во время очередного выступления Шуфрича к нему подошел Бутусов и ударил в лицо. Тот упал со стула, после чего между ними завязалась драка. Бутусова и Шуфрича разняли гости передачи. Шуфрич после инцидента ушел из студии, но вскоре вернулся и заявил, что журналист "царапается как девчонка". На лице депутата были видны ссадины и царапины. На лице и шее Бутусова тоже можно было рассмотреть ссадины. 

После драки перепалка между Бутусовым и Шуфричем продолжилась. Журналист призвал Шустера "унять" Шуфрича и добавил: "Он ведет вместо вас программу". Шустер в ответ попросил не "провоцировать его" и раскритиковал Бутусова. "Вы не правы, потому что ногами и руками проблемы не решают. Проблемы решают головой. Если она есть, то проблемы решаются, а если головы нет, то не решаются", – сказал он журналисту. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Савик Шустер, драка, Евгений Мураев, Нестор Шуфрич, Владимир Огрызко, Юрий Бутусов, Андрей Лозовой, Ирина Ванникова
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