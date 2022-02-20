Поведение Огрызко во время драки Бутусова и Шуфрича стало мемом. Он ответил

Огрызко в студии сидел между Бутусовым и Шуфричем. Когда только завязалась драка, бывший министр попытался успокоить журналиста и политика, но затем сел на стул и молча наблюдал за происходящим. Позже он встал, отошел в сторону и смотрел, как другие пытаются разнять Бутусова и Шуфрича.

На сдержанность и спокойствие дипломата обратили внимание многие журналисты, политики и блогеры.

"Вся жизнь – это Шуфрич и Бутусов. А ты в нем – Огрызко", – написал журналист "Украинской правды" Роман Кравец.

"Тот случай, когда ты в нем действительно Огрызко", – пошутила дочь дипломата, сотрудница представительства ООН в Украине Олеся Огрызко и пожелала всем спокойствия.

"Шуфрич – сепар. Бутусов – красавчик. Огрызко – Сиддхартха", – считает бывший народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой.

"Из всех украинских политиков, вероятно, только Владимир Огрызко понимает, что такое дзен-буддизм, и практикует его. Какая драка? Какой Шуфрич? Этот реальный мир – ничто! Медитация и пробуждение открывает истинную сущность вещей", – написал политический эксперт Андрей Ковалев.

Телеведущей Ирине Ванниковой поведение Огрызко напомнило восточную мудрость: "Если кто-то сделал тебе плохо, не мсти. Сядь на берегу реки и вскоре ты увидишь, как мимо проплывает труп твоего врага".

"А кресло развернул, чтобы лучше было видно", – добавила она.

Другие комментаторы называют Огрызко "настоящим дипломатом", отмечают, что так нужно реагировать на все неоднозначные ситуации, интересуются, употребляет ли бывший министр успокоительные таблетки, а также сравнивают эту историю с мемом об американском сенаторе Берни Сандерсе, инаугурации 46-го президента США Джо Байдена и варежках.

Огризко - це я в кінці цього виснажливого тижня. Навколо весь піздєц, а я чекаю … Байдена pic.twitter.com/7TrPMj6gYt — Типу зірка кіно (@RymarukAndrii) February 18, 2022

Якщо довго сидіти в студії Савіка Шустера, можна побачити як б'ють Шуфрича.

Володимир Огризко pic.twitter.com/41lWFB8ccf — Серый Кардинал * (@slevo4kin) February 19, 2022

Зберігати спокій, як Огризко під час бійки #шуфрич - #бутусов. Ось мій зразок спокою. pic.twitter.com/qtTvQ48P7w — Майкл Щур (@MichaelShchur) February 19, 2022

На шутки и мемы отреагировал и сам дипломат.

Он поблагодарил "многочисленных поклонников", которые поддержали его спокойствие "во время баталий у Шустера".

"Просто я знал, чем это кончится. А если готов, то и воспринимаешь все спокойно. Так же взвешенно давайте реагировать на провокации Московии. Слава ВСУ! Вместе победим", – написал он Twitter.

Хочу висловити слова подяки чисельним прихильникам,які підтримали мою спокійну позицію під час вчорашніх баталій у Шустера.Просто я знав, чим це скінчиться.А якщо готовий, то і сприймаєш все спокійно. Так само виважено реагуймо на провокації Московії.Слава ЗСУ! Разом переможемо! pic.twitter.com/eROa96fn7O — Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) February 19, 2022