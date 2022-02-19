Бутусов назвал Шуфрича "российским клоуном" и заявил, что "вся фракция ОПЗЖ сейчас сидит в Европе"

Инцидент произошел в ходе обсуждения вопроса, нужно ли эвакуировать жителей подконтрольных украинским властям прифронтовых районов Донбасса, когда Шуфрич ответил утвердительно.

"Вот такой российский клоун. Его партия, все депутаты его фракции (в этот момент Шуфрич направился к выходу из студии. – "ГОРДОН") сбежали из Украины. Депутат от ОПЗЖ Олег Волошин сбежал в Россию. Единственный, кто остался и сбегает сейчас из студии, – это Шуфрич. Я вам хочу сказать: они палец о палец не ударили, чтобы эвакуировать хоть одного человека с Донбасса, они сами свои задницы вынесли из Украины, и вся фракция ОПЗЖ сейчас сидит в Европе на своих виллах-домах", – заявил Бутусов.

Он считает, что "это то, как они относятся к нашей стране".

Позже Шуфрич вернулся в студию и в прямом эфире получил от Бутусова по лицу.