После драки Шуфрича с Бутусовым Медведчук назвал Порошенко "шестеркой", а Мураева – предателем

Медведчук считает инициатором потасовки Бутусова. Он назвал журналиста "шавкой" и представителем "национал-радикальных сил".

Шуфрич, по словам Медведчука, отстаивал свою позицию "как настоящий мужик".

"Считаю, что Нестор Шуфрич достойно и убедительно отстаивал свои взгляды, смело и уверенно вел себя в ходе конфликта", – написал Медведчук.

Свое мнение нардеп высказал также о поведении пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

"Не имел и не имею иллюзий относительно Порошенко, но он смог удивить меня, выступив обычной "шестеркой" у "самого Бутусова", – заявил Медведчук.

Лидера партии "Наши" Евгения Мураева он обвинил в беспринципности – после того, как, по словам Медведчука, Шуфрич, "не жалея сил, отстаивал телеканал "Наш".

"Что касается Мураева, то его поведение является настоящим гимном предательству и отсутствием желания и способности отстаивать даже не принципы – я не верю в существование у Мураева каких-либо принципов. Его поведение является проявлением полной никчемности и политическим самоубийством, потому что в следующий раз кто-то из радикалов, забывших строгие инструкции с Банковой, "отвесит леща" Мураеву. Мураев своим поведением показал, что, в отличие от Шуфрича, его можно не бояться", – написал нардеп.