После драки Шуфрича с Бутусовым Медведчук назвал Порошенко "шестеркой", а Мураева – предателем

Медведчук считает инициатором потасовки Бутусова. Он назвал журналиста "шавкой" и представителем "национал-радикальных сил".
Шуфрич, по словам Медведчука, отстаивал свою позицию "как настоящий мужик".
"Считаю, что Нестор Шуфрич достойно и убедительно отстаивал свои взгляды, смело и уверенно вел себя в ходе конфликта", – написал Медведчук.
Свое мнение нардеп высказал также о поведении пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.
"Не имел и не имею иллюзий относительно Порошенко, но он смог удивить меня, выступив обычной "шестеркой" у "самого Бутусова", – заявил Медведчук.
Лидера партии "Наши" Евгения Мураева он обвинил в беспринципности – после того, как, по словам Медведчука, Шуфрич, "не жалея сил, отстаивал телеканал "Наш".
"Что касается Мураева, то его поведение является настоящим гимном предательству и отсутствием желания и способности отстаивать даже не принципы – я не верю в существование у Мураева каких-либо принципов. Его поведение является проявлением полной никчемности и политическим самоубийством, потому что в следующий раз кто-то из радикалов, забывших строгие инструкции с Банковой, "отвесит леща" Мураеву. Мураев своим поведением показал, что, в отличие от Шуфрича, его можно не бояться", – написал нардеп.
Бутусов на ток-шоу 18 февраля призывал ведущего Савика Шустера не давать слово Шуфричу и Мураеву, потому что они распространяют "пророссийские нарративы" и "несут чушь".
Во время очередного выступления Шуфрича к нему подошел Бутусов и ударил в лицо. Тот упал со стула, после чего между ними завязалась драка. Бутусова и Шуфрича разняли гости передачи. Шуфрич после инцидента ушел из студии, но вскоре вернулся и заявил, что журналист "царапается как девчонка". На лице депутата были видны ссадины и царапины. На лице и шее Бутусова тоже можно было рассмотреть ссадины.
После драки перепалка между Бутусовым и Шуфричем продолжилась. Журналист призвал Шустера "унять" Шуфрича и добавил: "Он ведет вместо вас программу". Шустер в ответ попросил не "провоцировать его" и раскритиковал Бутусова. "Вы не правы, потому что ногами и руками проблемы не решают. Проблемы решают головой. Если она есть, то проблемы решаются, а если головы нет, то не решаются", – сказал он журналисту.