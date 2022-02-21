ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

После драки Шуфрича с Бутусовым Медведчук назвал Порошенко "шестеркой", а Мураева – предателем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Медведчука, Шуфрич отстаивал свою позицию "как настоящий мужик"
По словам Медведчука, Шуфрич отстаивал свою позицию "как настоящий мужик"
Скриншот: Shuster online / YouTube

Драку в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" между главным редактором интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым и народным депутатом от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестором Шуфричем нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук назвал "циничным нападением" и "позорной ситуацией". Об этом он написал 19 февраля в Telegram.

Медведчук считает инициатором потасовки Бутусова. Он назвал журналиста "шавкой" и представителем "национал-радикальных сил". 

Шуфрич, по словам Медведчука, отстаивал свою позицию "как настоящий мужик".

"Считаю, что Нестор Шуфрич достойно и убедительно отстаивал свои взгляды, смело и уверенно вел себя в ходе конфликта", – написал Медведчук.

Свое мнение нардеп высказал также о поведении пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

"Не имел и не имею иллюзий относительно Порошенко, но он смог удивить меня, выступив обычной "шестеркой" у "самого Бутусова", – заявил  Медведчук.

Лидера партии "Наши" Евгения Мураева он обвинил в беспринципности – после того, как, по словам Медведчука, Шуфрич, "не жалея сил, отстаивал телеканал "Наш".

"Что касается Мураева, то его поведение является настоящим гимном предательству и отсутствием желания и способности отстаивать даже не принципы – я не верю в существование у Мураева каких-либо принципов. Его поведение является проявлением полной никчемности и политическим самоубийством, потому что в следующий раз кто-то из радикалов, забывших строгие инструкции с Банковой, "отвесит леща" Мураеву. Мураев своим поведением показал, что, в отличие от Шуфрича, его можно не бояться", – написал нардеп.

Контекст:

Бутусов на ток-шоу 18 февраля призывал ведущего Савика Шустера не давать слово Шуфричу и Мураеву, потому что они распространяют "пророссийские нарративы" и "несут чушь".

Во время очередного выступления Шуфрича к нему подошел Бутусов и ударил в лицо. Тот упал со стула, после чего между ними завязалась драка. Бутусова и Шуфрича разняли гости передачи. Шуфрич после инцидента ушел из студии, но вскоре вернулся и заявил, что журналист "царапается как девчонка". На лице депутата были видны ссадины и царапины. На лице и шее Бутусова тоже можно было рассмотреть ссадины. 

После драки перепалка между Бутусовым и Шуфричем продолжилась. Журналист призвал Шустера "унять" Шуфрича и добавил: "Он ведет вместо вас программу". Шустер в ответ попросил не "провоцировать его" и раскритиковал Бутусова. "Вы не правы, потому что ногами и руками проблемы не решают. Проблемы решают головой. Если она есть, то проблемы решаются, а если головы нет, то не решаются", – сказал он журналисту.

Теги: Петр Порошенко, Виктор Медведчук, драка, Евгений Мураев, Нестор Шуфрич, депутаты, Юрий Бутусов, конфликт, ОПЗЖ, Свобода слова Савика Шустера, нардеп, потасовки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефросинина о русском языке: Я не забираю у вас ваш родной язык и прошу не запрещать мне мой
Ефросинина о русском языке: Я не забираю у вас ваш родной язык и прошу не запрещать мне мой
"Привыкаю к своему новому телу". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала тело после пластической операции
"Привыкаю к своему новому телу". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала тело после пластической операции
  "Все говорят, что я купил место". Судья "Танці. World of Dance" Кот рассказал, как его жена-танцовщица стала ведущей этого проекта
  "Все говорят, что я купил место". Судья "Танці. World of Dance" Кот рассказал, как его жена-танцовщица стала ведущей этого проекта
"Сними это немедленно". В сети раскритиковали новый образ Наташи Королевой
"Сними это немедленно". В сети раскритиковали новый образ Наташи Королевой
Новой возлюбленной 50-летнего Илона Маска стала 27-летняя актриса из Австралии – СМИ
Новой возлюбленной 50-летнего Илона Маска стала 27-летняя актриса из Австралии – СМИ
"Калаш" хорош", "Не надо так шутить". Каменских показала ролик со звуками выстрелов и выставила декольте крупным планом
"Калаш" хорош", "Не надо так шутить". Каменских показала ролик со звуками выстрелов и выставила декольте крупным планом
"Смотри, какие мы еще зеленые". Невеста бывшего мужа Ани Лорак показала, как выглядела шесть лет назад
"Смотри, какие мы еще зеленые". Невеста бывшего мужа Ани Лорак показала, как выглядела шесть лет назад
"Е-е-е, дальше больше". Дорофеева снялась с расставленными ногами
"Е-е-е, дальше – больше". Дорофеева снялась с расставленными ногами
  "Хедхантеры были". Кухар прокомментировала свое возможное назначение на должность министра культуры
  "Хедхантеры были". Кухар прокомментировала свое возможное назначение на должность министра культуры
Брежнева рассказала, почему на ее Дне рождения не было Валерия Меладзе и Джанабаевой
Брежнева рассказала, почему на ее Дне рождения не было Валерия Меладзе и Джанабаевой
  "Это шантаж. Бесят и те, и другие". Тина Кароль рассказала, как реагирует на вероятность вторжения РФ в Украину
  "Это шантаж. Бесят и те, и другие". Тина Кароль рассказала, как реагирует на вероятность вторжения РФ в Украину
"Кошка", "Красотка". Водонаева снялась в мокром купальнике
"Кошка", "Красотка". Водонаева снялась в мокром купальнике
  "Нет логики. Путин и так стреляет по своим ногам". Ющенко прокомментировал Осадчей вероятность вторжения РФ в Украину
  "Нет логики. Путин и так стреляет по своим ногам". Ющенко прокомментировал Осадчей вероятность вторжения РФ в Украину
"Девчонки нарядились". Галкин показал, в чем Пугачева отправилась на шопинг с подросшей дочерью
"Девчонки нарядились". Галкин показал, в чем Пугачева отправилась на шопинг с подросшей дочерью
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса
"Самые милые котики", "Плачу от умиления". Муж беременной Maruv крупным планом показал ее округлившийся живот
"Самые милые котики", "Плачу от умиления". Муж беременной Maruv крупным планом показал ее округлившийся живот
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды (140725)
2
"Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки (69628)
3
Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль (37930)
4
"Получились очень вкусные", "Пышненькие". Кулинарный блогер показала, как готовить оладьи на кефире. Видео (34930)
5
"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки (32725)
6
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото (27973)
7
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла" (27663)
8
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены (22362)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS