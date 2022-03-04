Российские оккупанты использовали в Украине 95% своих батальонных тактических групп – Данилов

"Московский оккупант несет существенные потери на всех операционных направлениях – Полесском, Северском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения операции Объединенных сил. Украинские военные и силы ТРО на сегодняшний день перехватили тактическую инициативу, но враг не оставляет планы окружения городов Киев, Харьков и выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей. При этом российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГ и нуждается в срочном подтягивании резерва. Жернова ВСУ, ТРО и других силовых подразделений по перемалыванию различных Z, V, A и другого российского оккупационного материала работают эффективно и умело", – подчеркнул Данилов.
По его словам, с целью выиграть время для передислокации и обновления, противник наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам.
"Все это следствие несостоятельности Кремля достичь своих целей в Украине военными методами, что привело к санкционированию путинских методов – неприкрыто террористических. Об этом свидетельствует, в частности, использование санитарных автомобилей с символикой Красного Креста для перевозки вооружения и боеприпасов; переодевание, прежде всего, российскими силами специальных операций и десанта в украинскую военную форму, обстрелы мирных районов, городов и сел. Поэтому для всей российской верхушки Гаага приближается все быстрее и неотвратимо", – отметил Данилов.
Он добавил, что самым "горячим" остается южное направление, на котором оккупант концентрирует ресурсы, чтобы попытаться оцепить Одессу.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.