Российские оккупанты использовали в Украине 95% своих батальонных тактических групп – Данилов

Данилов: Для всей российской верхушки Гаага приближается все быстрее и неотвратимо Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Московский оккупант несет существенные потери на всех операционных направлениях – Полесском, Северском, Слобожанском, Таврическом и в зоне проведения операции Объединенных сил. Украинские военные и силы ТРО на сегодняшний день перехватили тактическую инициативу, но враг не оставляет планы окружения городов Киев, Харьков и выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей. При этом российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГ и нуждается в срочном подтягивании резерва. Жернова ВСУ, ТРО и других силовых подразделений по перемалыванию различных Z, V, A и другого российского оккупационного материала работают эффективно и умело", – подчеркнул Данилов.

По его словам, с целью выиграть время для передислокации и обновления, противник наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам.

"Все это следствие несостоятельности Кремля достичь своих целей в Украине военными методами, что привело к санкционированию путинских методов – неприкрыто террористических. Об этом свидетельствует, в частности, использование санитарных автомобилей с символикой Красного Креста для перевозки вооружения и боеприпасов; переодевание, прежде всего, российскими силами специальных операций и десанта в украинскую военную форму, обстрелы мирных районов, городов и сел. Поэтому для всей российской верхушки Гаага приближается все быстрее и неотвратимо", – отметил Данилов.

Он добавил, что самым "горячим" остается южное направление, на котором оккупант концентрирует ресурсы, чтобы попытаться оцепить Одессу.