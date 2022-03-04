Украинская ПВО 3 марта уничтожила три самолета оккупантов – Воздушные силы ВСУ

В Украине за день сбили три российских военных самолета Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Из-за безумного сопротивления украинцев оккупант несет существенные потери в авиационной, бронированной технике и живой силе... Противовоздушная оборона сегодня уничтожила еще три самолета российских оккупантов. В минус ушли Су-30СМ, Су-34 и Су-25 российских оккупантов. Потери по вертолетам врага уточняются", – говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи тактической авиации Воздушных сил наносили удары по наземным целям во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и другими составляющими сил обороны.