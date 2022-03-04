Шуфрич "хотел сфотографироваться на фоне местной памятки", его охранники отстреливались от теробороны – боец 206-го батальона

Шуфрич "цел и невредим", сообщили в 206-м батальоне теробороны. Его передали СБУ Фото: Вікторія Сюмар / Facebook

"Шуфрич подъехал под блокпост, вышел из охраняемой машины и начал фотографировать. Соответственно, был задержан. При задержании его охранники пытались отстреливаться. Сейчас мы ждем полицию и СБУ, чтобы передать им... Оружие у охранников забрали. Тоже передадим полиции", – сказал боец.

Он напомнил, что военные объекты или объекты, используемые военными, фотографировать нельзя.

Отдельно собеседник издания упомянул, что Шуфрич "цел и невредим". По его словам, сам нардеп объяснил свои действия так: "Вышел сфотографироваться на фоне местного памятника".

Блогер Андрей Луганский заявил, что в теробороне "очередь стоит пофоткаться с живым Шуфричем", и опубликовал фото одного из бойцов с нардепом и ножом-кукри.

Он также опубликовал фото Шуфрича с завязанными глазами и в наручниках.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар сообщила, что Шуфрича уже забрали соответствующие службы СБУ. Она также опубликовала фото оружия, изъятого у его охранников. По словам нардепа, у некоторых единиц затерты номера.