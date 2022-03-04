ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Шуфрич "хотел сфотографироваться на фоне местной памятки", его охранники отстреливались от теробороны – боец 206-го батальона

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шуфрич "цел и невредим", сообщили в 206-м батальоне теробороны. Его передали СБУ
Шуфрич "цел и невредим", сообщили в 206-м батальоне теробороны. Его передали СБУ
Фото: Вікторія Сюмар / Facebook

Нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич, которого задержали в Киеве военные территориальной обороны за фотографирование блокпоста, объяснил свои действия желанием снять достопримечательность. Об этом рассказал "Схемам" боец 206-го батальона теробороны.

"Шуфрич подъехал под блокпост, вышел из охраняемой машины и начал фотографировать. Соответственно, был задержан. При задержании его охранники пытались отстреливаться. Сейчас мы ждем полицию и СБУ, чтобы передать им... Оружие у охранников забрали. Тоже передадим полиции", – сказал боец.

Он напомнил, что военные объекты или объекты, используемые военными, фотографировать нельзя.

Отдельно собеседник издания упомянул, что Шуфрич "цел и невредим". По его словам, сам нардеп объяснил свои действия так: "Вышел сфотографироваться на фоне местного памятника".

https://www.facebook.com/corruption.schemes/posts/5286042494762823

Блогер Андрей Луганский заявил, что в теробороне "очередь стоит пофоткаться с живым Шуфричем", и опубликовал фото одного из бойцов с нардепом и ножом-кукри. 

Он также опубликовал фото Шуфрича с завязанными глазами и в наручниках. 

Народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар сообщила, что Шуфрича уже забрали соответствующие службы СБУ. Она также опубликовала фото оружия, изъятого у его охранников. По словам нардепа, у некоторых единиц затерты номера. 

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/2417285571739247

Теги: СБУ, Нестор Шуфрич, Виктория Сюмар, территориальная оборона
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Нашего дома в Киеве больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом разрушили российские оккупанты
"Нашего дома в Киеве больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом разрушили российские оккупанты
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки
"Мы тебя нашли. Жди гостей!" Потапу поступили угрозы с российского номера
"Мы тебя нашли. Жди гостей!" Потапу поступили угрозы с российского номера
"Мир должен отправить Путина в тюрьму". Теннисист Стаховский вступил в отряд территориальной обороны
"Мир должен отправить Путина в тюрьму". Теннисист Стаховский вступил в отряд территориальной обороны
Россиянку Нетребко уволили из Метрополитен-опера. Ее партии будет исполнять украинская певица
Россиянку Нетребко уволили из Метрополитен-опера. Ее партии будет исполнять украинская певица
Ребрик россиянам: Где же ваша гордость? Где же ваша позиция? Я не верю, что вы не понимаете, что происходит!
Ребрик – россиянам: Где же ваша гордость? Где же ваша позиция? Я не верю, что вы не понимаете, что происходит!
"Мои мысли с народом Украины". Хантингтон-Уайтли перевела средства на помощь украинцам
"Мои мысли с народом Украины". Хантингтон-Уайтли перевела средства на помощь украинцам
"Пошли они на х…й, эти белые ходоки!" Навроцкая призвала не говорить и не писать "нет войне", а думать только о победе
"Пошли они на х…й, эти белые ходоки!" Навроцкая призвала не говорить и не писать "нет войне", а думать только о победе
Модный дом Balenciaga удалил все публикации со страницы в Instagram, оставив только флаг Украины
Модный дом Balenciaga удалил все публикации со страницы в Instagram, оставив только флаг Украины
Роулинг о поддержке Украины: Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса
Роулинг о поддержке Украины: Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса
Ольга Сумская показала могилу своей матери
Ольга Сумская показала могилу своей матери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии (77024)
2
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки (32545)
3
"Сказать, что картина печальная – ничего не сказать". На российском телевидении показали, как проходит травля Галкина, поддержавшего Украину (27553)
4
"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео (21181)
5
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел (18425)
6
Макаревич: Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москву, Питер (15587)
7
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо (14809)
8
Ани Лорак: Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев (11714)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS