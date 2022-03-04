"Душа принадлежит Богу, а тело и честь – моей стране". Усик заявил, что готов убивать оккупантов

"Может быть, это прозвучит сентиментально, но душа моя принадлежит Богу, а тело мое и честь моя принадлежат моей стране, моей семье. Так что страха нет, совершенно никакого страха. Есть только недоумение: как это может быть в ХХІ веке?" – сказал спортсмен.

Он сказал корреспонденту, что не знает, когда снова выйдет на ринг, так как его "страна и честь важнее чемпионского пояса".

При этом Усик отметил, что пошел не в ВСУ, а в территориальную оборону и намерен противостоять в том числе мародерам.

"Я же не пошел воевать на передовую. Я защищаю свой дом, свою семью, своих родных. Существует много гадов, мародеров, которые пытаются на этом нажиться. Мы помогаем людям, потому что это мой долг. Я – мужчина", – сказал боксер.

На вопрос журналиста, готов ли спортсмен убивать, Усик ответил утвердительно.

"Если они захотят лишить жизни меня или моих близких, мне придется это сделать. Я не хочу этого. Я не хочу стрелять, я не хочу никого убивать, но если будут убивать меня, у меня не будет выбора", – сказал он.

При этом на вопрос, должны ли российские спортсмены подвергаться санкциям за действия своей страны, Усик прямо не ответил, предположив, что "по обе стороны конфликта есть невиновные люди", пишет CNN.

"Русские люди на самом деле не знают точно, что здесь происходит. Они не видят, что происходит. Они – жертвы своего президента [Владимира Путина]", – заявил он.