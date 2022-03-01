Усик – ОПЗЖ: Пусть выходят из бункеров, петухи, и защищают свою страну!

"Хочу позвонить в колокольчик и спросить: где все те герои, которые хотели на Крым идти? Где ОПЗЖ? Пусть выходят, петухи, из бункеров и защищают свою страну!" – заявил Усик.

Он призвал людей объединяться и помогать тем, кто пострадал от войны, защищать свои города.

"Хочу призвать людей объединяться и не шмалять друг по другу. Не надо геройствовать. Станьте исполнителями. У нас есть руководители, которые говорят, что делать, и их указания надо исполнять. Нужно сейчас защищать мирное население, которое находится под обстрелами, под ракетными ударами. Люди, объединяйтесь, не гоните друг на друга, не шмаляйте без разбора! А мародеры пусть знают, что это пособничество врагу", – подчеркнул боксер.

Миллиардер Буткевич и боксер Усик – россиянам: "Очнитесь, лупоглазые! Люд умирает, детей убивают, людям отрывает ноги... Вы что, лунатики?!" Полный текст интервью