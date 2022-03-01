ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Усик – ОПЗЖ: Пусть выходят из бункеров, петухи, и защищают свою страну!

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Усик: Люди, объединяйтесь, не гоните друг на друга
Усик: Люди, объединяйтесь, не гоните друг на друга
Фото: Александр Усик / Usyk / Facebook

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил боксер Александр Усик, который в составе отряда территориальной обороны помогает жителям Киевской области.

"Хочу позвонить в колокольчик и спросить: где все те герои, которые хотели на Крым идти? Где ОПЗЖ? Пусть выходят, петухи, из бункеров и защищают свою страну!" – заявил Усик.

Он призвал людей объединяться и помогать тем, кто пострадал от войны, защищать свои города.

"Хочу призвать людей объединяться и не шмалять друг по другу. Не надо геройствовать. Станьте исполнителями. У нас есть руководители, которые говорят, что делать, и их указания надо исполнять. Нужно сейчас защищать мирное население, которое находится под обстрелами, под ракетными ударами. Люди, объединяйтесь, не гоните друг на друга, не шмаляйте без разбора! А мародеры пусть знают, что это пособничество врагу", – подчеркнул боксер.

Миллиардер Буткевич и боксер Усик – россиянам: "Очнитесь, лупоглазые! Люд умирает, детей убивают, людям отрывает ноги... Вы что, лунатики?!" Полный текст интервью

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Киев, Александр Усик, мародеры, война России против Украины, интервью, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я призываю остановиться". Ивлеева публично обратилась к руководству России с требованием прекратить войну в Украине
"Я призываю остановиться". Ивлеева публично обратилась к руководству России с требованием прекратить войну в Украине
"Граждане России, остановите войну". Макс Барских на обложках своих клипов в YouTube разместил обращение к жителям РФ
"Граждане России, остановите войну". Макс Барских на обложках своих клипов в YouTube разместил обращение к жителям РФ
"Вы будете гребаной Северной Кореей! Поднимите свои жопы и объединитесь!" Петрожицкая обратилась к россиянам и белорусам
"Вы будете гребаной Северной Кореей! Поднимите свои жопы и объединитесь!" Петрожицкая обратилась к россиянам и белорусам
"Мы посылаем вам любовь и молитвы о мире". Селин Дион восхитилась храбростью народа Украины
"Мы посылаем вам любовь и молитвы о мире". Селин Дион восхитилась храбростью народа Украины
Игги Поп, Imagine Dragons, Franz Ferdinand и другие рок-музыканты массово отменяют концерты в России
Игги Поп, Imagine Dragons, Franz Ferdinand и другие рок-музыканты массово отменяют концерты в России
"П...здуйте на х…й в свою Москву". Кошевой на камеру сжег флаг России и обратился к "кацапским оккупантам"
"П...здуйте на х…й в свою Москву". Кошевой на камеру сжег флаг России и обратился к "кацапским оккупантам"
"У них нет воды, лекарств, еды". Фреймут записала обращение от имени женщин и детей Харькова, которые просят создать гуманитарный коридор
"У них нет воды, лекарств, еды". Фреймут записала обращение от имени женщин и детей Харькова, которые просят создать гуманитарный коридор
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области
"Конченые тараканы. Вы просто ссыкливые крысы!" Мозговая высказалась о мужчинах-украинцах, убежавших от войны за границу или в западные области
"В данной ситуации молчание смерть, а не золото!" Могилевская записала обращение к россиянам и белорусам
"В данной ситуации молчание – смерть, а не золото!" Могилевская записала обращение к россиянам и белорусам
"Никогда не прощу". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, показала, как прячутся в убежище ее сыновья
"Никогда не прощу". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, показала, как прячутся в убежище ее сыновья
Бабкин записал песню диктатору: Сколько не живете, все равно помрете. Разве ж непонятно, ведь не вечно править!
Бабкин записал песню диктатору: Сколько не живете, все равно помрете. Разве ж непонятно, ведь не вечно править!
Брежнева: Все до единого украинцы молят русских солдат: Не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла и оправдания
Брежнева: Все до единого украинцы молят русских солдат: Не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла и оправдания
Дикусар добровольцем отправился защищать Украину от российских оккупантов
Дикусар добровольцем отправился защищать Украину от российских оккупантов
"Страшная и беспощадная. Война России с украинским народом". Сумская для своих подписчиков из РФ опубликовала кадры Харькова после обстрела
"Страшная и беспощадная. Война России с украинским народом". Сумская для своих подписчиков из РФ опубликовала кадры Харькова после обстрела
"Сейчас в моей стране, в Украине, идет полномасштабная война". Loboda разрыдалась перед камерой
"Сейчас в моей стране, в Украине, идет полномасштабная война". Loboda разрыдалась перед камерой
Актриса Васько во время войны РФ против Украины обвенчалась с мужчиной из Донецка
Актриса Васько во время войны РФ против Украины обвенчалась с мужчиной из Донецка
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Иди на х...й". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, обратилась к матери (67068)
2
"Не позорься, ради бога", "Какая же ты ссыкуха!" Ани Лорак возмутила сеть постом о войне России против Украины (46380)
3
Макаревич обратился к Путину: С кем останешься, государь? (33385)
4
"Никогда не прощу". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, показала, как прячутся в убежище ее сыновья (30239)
5
Более 250 российских комиков, среди которых Шац и Комиссаренко, подписали открытое письмо Путину, требуя остановить войну (23335)
6
Танкович: Простые украинские мужики простыми коктейлями Молотова уничтожают профессиональную сраную российскую армию (15678)
7
"Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе за себя". Российский актер Козловский высказался о войне РФ против Украины (13955)
8
"Путин не просто сука, а испуганный и бессмысленный". Бегбедер призвал граждан РФ остановить войну против Украины (11097)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS