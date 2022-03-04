В Харьковской области с начала российского вторжения погибло 188 человек, 122 из них – гражданские

По данным полиции, 122 человек из числа погибших – гражданские (в том числе пятеро детей).

"С 24 февраля, защищая Харьковскую область от нападения вражеских войск, погибло 35 военных Вооруженных сил Украины, четверо полицейских, шестеро нацгвардейцев, четыре сотрудника Государственной пограничной службы, двое сотрудников Харьковского национального университета Воздушных сил, один сотрудник Службы безопасности Украины, а также 14 бойцов территориальной обороны", – уточнили в Нацполиции.

В результате обстрелов оккупационными войсками ранения получили 394 человека, из которых 290 – гражданские.

В области за неделю задержали 12 российских военнослужащих, двух членов диверсионно-разведывательных групп, одного подозреваемого в умышленном убийстве, а также четверых подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.