В Харьковской области с начала российского вторжения погибло 188 человек, 122 из них – гражданские

По данным полиции, 122 человек из числа погибших – гражданские (в том числе пятеро детей).
"С 24 февраля, защищая Харьковскую область от нападения вражеских войск, погибло 35 военных Вооруженных сил Украины, четверо полицейских, шестеро нацгвардейцев, четыре сотрудника Государственной пограничной службы, двое сотрудников Харьковского национального университета Воздушных сил, один сотрудник Службы безопасности Украины, а также 14 бойцов территориальной обороны", – уточнили в Нацполиции.
В результате обстрелов оккупационными войсками ранения получили 394 человека, из которых 290 – гражданские.
В области за неделю задержали 12 российских военнослужащих, двух членов диверсионно-разведывательных групп, одного подозреваемого в умышленном убийстве, а также четверых подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.