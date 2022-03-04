Подоляк рассказал, когда пройдет третий этап переговоров между Украиной и Россией

По словам Подоляка, переговоры проходят на территории Беларуси, так как на территории других государств представители России отказываются их вести.
"Возможно, позднее будет другая страна, потому что мы хотели взять опцию: Турция, Венгрия, Польша. К сожалению, Беларусь используется инфраструктурно как плацдарм для атаки на наши города", – добавил он.
Подоляк, комментируя ход переговоров, сказал, что с представителями украинской делегации "не очень-то можно разговаривать с позиции силы".
"Мы анализируем лучше, чем россияне. Вы же видите по модели поведения [главы парламентской фракции "Слуга народа"] Давида [Арахамии] и моей, что с нами не очень-то можно разговаривать с позиции силы. Поэтому была очень конструктивная, как ни странно, обстановка. Мы выдвигали свои претензии и обсуждали их. То, что у нас еще нет финального документа, – нам бы хотелось, чтобы он был. Причина этого – недооценка господина [президента Украины Владимира] Зеленского, Украины в целом и завышенная оценка себя. То есть они себя в мировых медиа: "Мы Россия, мы то, мы се..." – сказал он.
Подоляк отреагировал также на критику в адрес украинской делегации из-за пожатия рук представителям РФ на переговорах.
"Давайте так. Мы или решаем вопросы юридические, жестко решаем. Давайте мы результат дадим, а не будем играть. Ну давайте я приду на переговоры и скажу: "Ребята, вы убийцы", – развернулся и ушел. Вы мне скажете: "Спасибо". А у меня в это время что будет? У меня будут люди гибнуть. Давайте без большого пафоса. Давайте будем доказывать, что понимаем все, и не говорить: "О, они пожали руки, конец света". Нет. Хотите, я еще раз пожму руки, если получу коридор в Харьков, чтобы вывезти детей? Я это сделаю", – сказал он.
Третий этап переговоров, по словам Подоляка, может быть "завтра или послезавтра".
"Мы ожидаем, мы в постоянном контакте с ними. Когда будет понятно, что мы готовы идти дальше и говорить о прекращении огня, у нас есть опция: мы едем буквально хоть сейчас", – добавил он.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украино-белорусской границы. "Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", – заявлял после встречи Подоляк.
После второго раунда переговоров, который состоялся 3 марта, украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Единственное, в чем стороны достигли понимания, – это совместное обеспечение гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и пищевых продуктов в места наиболее ожесточенных боев.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.