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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк рассказал, когда пройдет третий этап переговоров между Украиной и Россией

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Подоляк: Ну давайте я приду на переговоры и скажу: "Ребята, вы убийцы". Вы мне скажете: "Спасибо". А у меня в это время будут люди гибнуть
Подоляк: Ну давайте я приду на переговоры и скажу: "Ребята, вы убийцы". Вы мне скажете: "Спасибо". А у меня в это время будут люди гибнуть
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Следующий, третий, раунд переговоров между Украиной и Россией пройдет в ближайшие дни – 5-го или 6 марта. Такой прогноз озвучил в ходе брифинга во Львове советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, трансляция велась на странице Львовской ОГА в Facebook.

По словам Подоляка, переговоры проходят на территории Беларуси, так как на территории других государств представители России отказываются их вести. 

"Возможно, позднее будет другая страна, потому что мы хотели взять опцию: Турция, Венгрия, Польша. К сожалению, Беларусь используется инфраструктурно как плацдарм для атаки на наши города", – добавил он. 

Подоляк, комментируя ход переговоров, сказал, что с представителями украинской делегации "не очень-то можно разговаривать с позиции силы". 

"Мы анализируем лучше, чем россияне. Вы же видите по модели поведения [главы парламентской фракции "Слуга народа"] Давида [Арахамии] и моей, что с нами не очень-то можно разговаривать с позиции силы. Поэтому была очень конструктивная, как ни странно, обстановка. Мы выдвигали свои претензии и обсуждали их. То, что у нас еще нет финального документа, – нам бы хотелось, чтобы он был. Причина этого – недооценка господина [президента Украины Владимира] Зеленского, Украины в целом и завышенная оценка себя. То есть они себя в мировых медиа: "Мы Россия, мы то, мы се..." – сказал он. 

Подоляк отреагировал также на критику в адрес украинской делегации из-за пожатия рук представителям РФ на переговорах. 

"Давайте так. Мы или решаем вопросы юридические, жестко решаем. Давайте мы результат дадим, а не будем играть. Ну давайте я приду на переговоры и скажу: "Ребята, вы убийцы", – развернулся и ушел. Вы мне скажете: "Спасибо". А у меня в это время что будет? У меня будут люди гибнуть. Давайте без большого пафоса. Давайте будем доказывать, что понимаем все, и не говорить: "О, они пожали руки, конец света". Нет. Хотите, я еще раз пожму руки, если получу коридор в Харьков, чтобы вывезти детей? Я это сделаю", – сказал он. 

Третий этап переговоров, по словам Подоляка, может быть "завтра или послезавтра".

"Мы ожидаем, мы в постоянном контакте с ними. Когда будет понятно, что мы готовы идти дальше и говорить о прекращении огня, у нас есть опция: мы едем буквально хоть сейчас", – добавил он. 

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украино-белорусской границы. "Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. Стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", – заявлял после встречи Подоляк.

После второго раунда переговоров, который состоялся 3 марта, украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Единственное, в чем стороны достигли понимания, – это совместное обеспечение гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и пищевых продуктов в места наиболее ожесточенных боев.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: переговоры, война России против Украины, Михаил Подоляк
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