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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Концепция закрытого неба существенно изменит диспозицию войны и поможет решить гуманитарные вопросы

Подоляк говорит, что закрытие неба над Украиной позволит "вернуть россиян в более-менее адекватный статус"
Подоляк говорит, что закрытие неба над Украиной позволит "вернуть россиян в более-менее адекватный статус"
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Украина продолжит работу с целью добиться закрытия неба над территорией страны. Об этом на брифинге во Львове сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, трансляция велась на странице Львовской облгосадминистрации в Facebook.

"Будем работать с западными партнерами, чтобы повысить на них давление и выйти выйдем на концепцию закрытого неба, это ключевое. Я считаю, что концепция закрытого неба существенно изменит диспозицию этой войны и поможет нам решить как гуманитарные вопросы, то есть обстрелы больших городов Украины, так и в принципе правила ведения войны и вернет россиян в более-менее адекватный статус. То есть чтобы они понимали, что воевать можно с армией, раз уж у нас идет война, но не против гражданского населения", – сказал Подоляк. 

Он призвал представителей всех СМИ говорить о необходимости закрытого неба. 

"Чтобы не было крылатых ракет и ударной авиации в небе. Если мы решим этот вопрос в течение одного – двух дней, вы увидите, как существенно изменятся не только переговорные позиции Украины, но и вообще ситуация в стране. Панических настроений не будет, потому что люди будут понимать: с неба не упадет", –  добавил Подоляк. 

2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной, а также рассматривает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.

4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в ней принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он призвал Североатлантический Альянс "действовать сейчас". "Не дайте Путину превратить Украину в Сирию", – обратился он к членам НАТО. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи сказал, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны. 

"Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Если бы мы это сделали, это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", – сказал Столтенберг. 

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиация, авиапространство, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк
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