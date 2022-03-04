Подоляк: Концепция закрытого неба существенно изменит диспозицию войны и поможет решить гуманитарные вопросы

Подоляк говорит, что закрытие неба над Украиной позволит "вернуть россиян в более-менее адекватный статус" Фото: Михайло Подоляк / Twitter

"Будем работать с западными партнерами, чтобы повысить на них давление и выйти выйдем на концепцию закрытого неба, это ключевое. Я считаю, что концепция закрытого неба существенно изменит диспозицию этой войны и поможет нам решить как гуманитарные вопросы, то есть обстрелы больших городов Украины, так и в принципе правила ведения войны и вернет россиян в более-менее адекватный статус. То есть чтобы они понимали, что воевать можно с армией, раз уж у нас идет война, но не против гражданского населения", – сказал Подоляк.

Он призвал представителей всех СМИ говорить о необходимости закрытого неба.

"Чтобы не было крылатых ракет и ударной авиации в небе. Если мы решим этот вопрос в течение одного – двух дней, вы увидите, как существенно изменятся не только переговорные позиции Украины, но и вообще ситуация в стране. Панических настроений не будет, потому что люди будут понимать: с неба не упадет", – добавил Подоляк.

2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной, а также рассматривает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.

4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в ней принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он призвал Североатлантический Альянс "действовать сейчас". "Не дайте Путину превратить Украину в Сирию", – обратился он к членам НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи сказал, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны.

"Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Если бы мы это сделали, это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", – сказал Столтенберг.