Захваченной Запорожской АЭС управляют кадыровцы – Арахамия

"Сейчас на атомных гражданских объектах руководят так называемые кадыровцы – чеченские боевики. С трех часов, когда началась атака на эти объекты, мы доводили до всего международного мира, что мы не можем – и Россия, мы считаем, не может – гарантировать, что сейчас в голове у чеченских боевиков. То есть они могут шантажировать потом и Россию и говорить "давайте независимость Чечни" или что-то такое. То есть фактически конкретные террористические группировки захватили ядерные объекты, это нужно доносить", – сказал Арахамия

По словам политика, кадыровцы убили нескольких сотрудников станции, контролирующих ядерную безопасность. Эти данные расходятся с информацией "Энергоатома" и Государственной инспекции ядерного регулирования Украины – они сообщали, что персонал станции при ее захвате россиянами не пострадал.

Арахамия также рассказал, что украинская делегация на украино-российских переговорах предлагала создать бесконфликтную 30-километровую зону вокруг всех ядерных объектов, но ее не поддержали,