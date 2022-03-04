Захваченной Запорожской АЭС управляют кадыровцы – Арахамия

"Сейчас на атомных гражданских объектах руководят так называемые кадыровцы – чеченские боевики. С трех часов, когда началась атака на эти объекты, мы доводили до всего международного мира, что мы не можем – и Россия, мы считаем, не может – гарантировать, что сейчас в голове у чеченских боевиков. То есть они могут шантажировать потом и Россию и говорить "давайте независимость Чечни" или что-то такое. То есть фактически конкретные террористические группировки захватили ядерные объекты, это нужно доносить", – сказал Арахамия
По словам политика, кадыровцы убили нескольких сотрудников станции, контролирующих ядерную безопасность. Эти данные расходятся с информацией "Энергоатома" и Государственной инспекции ядерного регулирования Украины – они сообщали, что персонал станции при ее захвате россиянами не пострадал.
Арахамия также рассказал, что украинская делегация на украино-российских переговорах предлагала создать бесконфликтную 30-километровую зону вокруг всех ядерных объектов, но ее не поддержали,
"Мы на переговорах предлагали сделать бесполетную и в целом бесконфликтную зону на протяжении 30 км, чтобы не доставала артиллерия, вокруг всех ядерных объектов. Пока что военные с их стороны не подтвердили и говорили, что мы вместе [с сотрудниками ЧАЭС] контролируем Чернобыль, и охраняем, и так далее. И тут же случилось Запорожье, далее может произойти на Южно-Украинской, например, там тоже идут большие бои", – сказал Арахамия.
Он подчеркнул, что в Украине сейчас существует большая угроза международного терроризма на ядерных объектах.
Контекст:
Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища. Ежегодно станция, имеющая шесть энергоблоков, генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте "Энергоатома".
26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщал, что российские военные подошли к Энергодару и разместили "Грады", направленные в том числе на Запорожскую АЭС.
3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар и смогли проникнуть в город. Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.
Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Эту же информацию регулятор передал Международному агентству по атомной энергии. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на АЭС не затронул основное оборудование, "персонал станции принимает меры по ликвидации последствий", рассказали в организации.
Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".
Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что оккупанты взяли под контроль площадку АЭС.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что россияне контролируют станцию частично.