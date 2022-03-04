Совет ЕС согласовал экстренный план защиты украинских беженцев

"Это чрезвычайный механизм, который может применяться в случаях массового притока людей и который направлен на обеспечение немедленной и коллективной (то есть без необходимости рассмотрения индивидуальных заявлений) защиты перемещенных лиц, которые не в состоянии вернуться в страну своего происхождения. Цель состоит в том, чтобы ослабить давление на национальные системы предоставления убежища и позволить перемещенным лицам пользоваться согласованными правами в рамках всего ЕС", – говорится в заявлении.
Пресс-служба Совета уточняет, что беженцы будут иметь право на проживание, доступ к рынку труда и жилья, медицинскую помощь и доступ к образованию для детей.
"После принятия решение активирует временную защиту на один год. Этот период может быть автоматически продлен на шестимесячные периоды максимум на один год. Комиссия может предложить Совету продлить временную защиту на срок еще до одного года. Он также может предложить прекратить временную защиту, если ситуация в Украине позволит безопасное и долгосрочное возвращение", – сказано в сообщении.
Право воспользоваться чрезвычайным механизмом защиты имеют граждане Украины, а также граждане третьих стран или лица без гражданства, которые на законных основаниях находились в Украине, до 24 февраля включительно.
Еврокомиссия в рамках этого механизма будет "координировать сотрудничество и обмен информацией между государствами – членами ЕС, в частности в отношении потенциала приема и выявления любых потребностей в дополнительной поддержке".
По данным МВД Украины на 3 марта, страну покинули уже около 700 тыс. человек.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.