Богдан приехал из Австрии и заявил, что вступает в тероборону Киева

"3 тыс. км из высокогорного австрийского городка в Киев – пять дней в пути. И я в Киеве записываюсь в тероборону!" – написал Богдан.
Он рассказал, что по дороге его подвозили такие же украинцы, которые возвращались из-за границы воевать, помогали волонтеры.
"История моего возвращения – это отдельная история невероятных украинцев! Для чего это пишу? Не верьте роспропаганде, что украинцы бегут. Женщины – на запад, мужики – на восток!" – подчеркнул политик, закончив свое послание знаменитой фразой о российском корабле и его маршруте.
Он также опубликовал совместное фото с экс-главой МВД Арсеном Аваковым, в первый день вторжения объявившим о формировании добровольческих подразделений в рамках теробороны, и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгием Тукой.
1 марта Богдан признал, что президент Владимир Зеленский, которого он ранее активно критиковал, сейчас продемонстрировал "железные яйца".
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.