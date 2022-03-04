Богдан приехал из Австрии и заявил, что вступает в тероборону Киева

Богдан: Не верьте роспропаганде, что украинцы бегут. Женщины – на запад, мужики – на восток! Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"3 тыс. км из высокогорного австрийского городка в Киев – пять дней в пути. И я в Киеве записываюсь в тероборону!" – написал Богдан.

Он рассказал, что по дороге его подвозили такие же украинцы, которые возвращались из-за границы воевать, помогали волонтеры.

"История моего возвращения – это отдельная история невероятных украинцев! Для чего это пишу? Не верьте роспропаганде, что украинцы бегут. Женщины – на запад, мужики – на восток!" – подчеркнул политик, закончив свое послание знаменитой фразой о российском корабле и его маршруте.

Он также опубликовал совместное фото с экс-главой МВД Арсеном Аваковым, в первый день вторжения объявившим о формировании добровольческих подразделений в рамках теробороны, и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгием Тукой.

1 марта Богдан признал, что президент Владимир Зеленский, которого он ранее активно критиковал, сейчас продемонстрировал "железные яйца".