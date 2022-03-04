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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Богдан приехал из Австрии и заявил, что вступает в тероборону Киева

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Богдан: Не верьте роспропаганде, что украинцы бегут. Женщины на запад, мужики на восток!
Богдан: Не верьте роспропаганде, что украинцы бегут. Женщины – на запад, мужики – на восток!
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан вернулся из-за границы в Украину и заявил о намерении защищать страну от российской армии. Об этом он написал на своей странице в Facebook 4 марта.

"3 тыс. км из высокогорного австрийского городка в Киев – пять дней в пути. И я в Киеве записываюсь в тероборону!" – написал Богдан.

Он рассказал, что по дороге его подвозили такие же украинцы, которые возвращались из-за границы воевать, помогали волонтеры.

"История моего возвращения – это отдельная история невероятных украинцев! Для чего это пишу? Не верьте роспропаганде, что украинцы бегут. Женщины – на запад, мужики – на восток!" – подчеркнул политик, закончив свое послание знаменитой фразой о российском корабле и его маршруте.

Он также опубликовал совместное фото с экс-главой МВД Арсеном Аваковым, в первый день вторжения объявившим о формировании добровольческих подразделений в рамках теробороны, и экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгием Тукой.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=7106561432751098&id=100001919342118

1 марта Богдан признал, что президент Владимир Зеленский, которого он ранее активно критиковал, сейчас продемонстрировал "железные яйца".

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". 

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

Теги: Арсен Аваков, территориальная оборона, война России против Украины, Георгий Тука, Андрей Богдан
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