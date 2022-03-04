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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы ответили на вторжение так, что история Европы запомнит это навсегда". Зеленский записал новое обращение к украинцам. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Мы выдержали уже девять дней тьмы. Девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали
Зеленский: Мы выдержали уже девять дней тьмы. Девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали
Фото предоставлено пресс-службой президента

Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта записал обращение к украинцам по итогам девятого дня войны, которую ведет Россия против Украины. Видео обнародовали в Facebook Офиса президента.

"Мы выдержали уже девять дней тьмы. Девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали. Мы ответили на вторжение как умеем в моменты самой высокой опасности. Ответили героизмом, солидарностью, взаимопомощью. Мы ответили по-нашему, по-украински. Так, что история Европы запомнит это навсегда. Будет говорить об этом детям. Покажет внукам", – сказал он.

Зеленский перечислил украинские города, пострадавшие от российских авианалетов и бомбежек. 

"Весь континент будет знать город Харьков, город Чернигов, город Сумы, город Волноваха, город Мариуполь, город Николаев и много других наших прекрасных городов. Живых городов! Городов, выдержавших самое страшное нашествие со времен Второй мировой войны. Я говорю это специально как свершившийся факт. Выдержали", – сказал президент.

По его мнению, независимо от текущей ситуации, "стратегически все понятно". "Украинцы едины от Ужгорода до Харькова, от Киева до Херсона, гоняют неприятеля под Киевом, бьют за Ахтырку, наказывают за Гостомель и отомстят за Херсон", – добавил Зеленский. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/712151803299516/

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". 

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы, а многие международные компании заявили об уходе с российского рынка. 

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару, а экономика оказалась на грани дефолта

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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