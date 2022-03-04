"Мы ответили на вторжение так, что история Европы запомнит это навсегда". Зеленский записал новое обращение к украинцам. Видео

Зеленский: Мы выдержали уже девять дней тьмы. Девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали Фото предоставлено пресс-службой президента

"Мы выдержали уже девять дней тьмы. Девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали. Мы ответили на вторжение как умеем в моменты самой высокой опасности. Ответили героизмом, солидарностью, взаимопомощью. Мы ответили по-нашему, по-украински. Так, что история Европы запомнит это навсегда. Будет говорить об этом детям. Покажет внукам", – сказал он.

Зеленский перечислил украинские города, пострадавшие от российских авианалетов и бомбежек.

"Весь континент будет знать город Харьков, город Чернигов, город Сумы, город Волноваха, город Мариуполь, город Николаев и много других наших прекрасных городов. Живых городов! Городов, выдержавших самое страшное нашествие со времен Второй мировой войны. Я говорю это специально как свершившийся факт. Выдержали", – сказал президент.

По его мнению, независимо от текущей ситуации, "стратегически все понятно". "Украинцы едины от Ужгорода до Харькова, от Киева до Херсона, гоняют неприятеля под Киевом, бьют за Ахтырку, наказывают за Гостомель и отомстят за Херсон", – добавил Зеленский.