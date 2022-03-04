В Сумской области суд арестовал 56 российских пленных

"Среди 29 арестованных – снайпер и командир роты. Самому младшему – 19 лет. По данным следствия, подозреваемые выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации по убийству военнослужащих Вооруженных сил Украины и мирного населения", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что задержанные в 4.00 24 февраля 2022 года противоправно пересекли границу Украины с применением военной техники и вступили в бой с украинскими военными.

Все задержанные подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий 1 марта заявил, что в область зашло уже более 10 тыс. единиц техники оккупантов, и потребовал от властей поддержки.

Вечером 1 марта, по словам Живицкого, в Сумской области начал работать беспилотник Bayraktar, он уничтожил почти 200 единиц техники врага.

В сводке Офиса президента Украины на утро 4 марта говорится, что в Сумской области – критическая ситуация, "Ахтырский район – ад. Уничтожен Тростянец".