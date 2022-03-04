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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области суд арестовал 56 российских пленных

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В Сумской области идут бои
В Сумской области идут бои
Фото: Сумська обласна прокуратура

4 марта суд в Сумской области избрал 29 военнослужащим вооруженных сил РФ меры пресечения в виде содержания под стражей, ранее уже были взяты под стражу 27 российских военных. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной прокуратуры в Facebook.

"Среди 29 арестованных – снайпер и командир роты. Самому младшему – 19 лет. По данным следствия, подозреваемые выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации по убийству военнослужащих Вооруженных сил Украины и мирного населения", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что задержанные в 4.00 24 февраля 2022 года противоправно пересекли границу Украины с применением военной техники и вступили в бой с украинскими военными. 

Все задержанные подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5213822768650018&id=948846185147719

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий 1 марта заявил, что в область зашло уже более 10 тыс. единиц техники оккупантов, и потребовал от властей поддержки.

Вечером 1 марта, по словам Живицкого, в Сумской области начал работать беспилотник Bayraktar, он уничтожил почти 200 единиц техники врага.

В сводке Офиса президента Украины на утро 4 марта говорится, что в Сумской области – критическая ситуация, "Ахтырский район – ад. Уничтожен Тростянец".

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: прокуратура, Сумская область, пленные, война России против Украины, задержание
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