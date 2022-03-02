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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Сумской облгосадминистрации Живицкий заявил, что в область зашло уже более 10 тыс. единиц техники оккупантов, и потребовал от властей поддержки

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Живицкий: Сегодня Сумщину защищает НАТО. И НАТО это не блок НАТО, это Наша Ах...енная Территориальная Оборона
Живицкий: Сегодня Сумщину защищает НАТО. И НАТО – это не блок НАТО, это Наша Ах...енная Территориальная Оборона
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

В Сумскую область зашло уже более десятка тысяч единиц техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня российских оккупантов, которые курсируют по территории всей области и уничтожают людей, им противостоит территориальная оборона "голыми руками" и автоматами, заявил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. Обращение он опубликовал в Facebook.

"Был обстрелян город Ахтырка, который почти наполовину разрушен. Сегодня мародеры российской так называемой армии бесчинствуют на территории всей области. Но наша территориальная оборона держит сегодня все населенные пункты, голыми руками и лишь с автоматами и "коктейлями Молотова" мы останавливаем десятки и сотни вражеской техники", – написал Живицкий. 

По его словам, на территорию Сумской области сегодня "заходят десятки, сотни российских "Искандеров", "Градов", "Ураганов", "Буков", танков, БТР, колонны заправщиков, такая техника, которую местные жители даже не могут идентифицировать".

Чиновник обратился к руководству Вооруженных сил Украины, министру обороны и президентам других демократических стран.

"Я не прошу – я требую обеспечить Сумскую область ударами Bayraktar, обеспечить работу по наземным целям врага высокоточным оружием, ракетами. Я требую авиацию, которая не даст сегодня стереть с лица земли мою родную Сумщину. Нам нужны тепловизоры, нам нужны снайперские винтовки и патроны, нам нужны рации, нам нужна защита: бронежилеты, каски, – нам нужна тактическая одежда, нам нужны гранатометы, Javelin, NLAW, любые противотанковые реактивные системы", – написал Живицкий.

По его словам, сейчас территориальная оборона "голая и босая", защищает 1,1 млн жителей Сумской области, сдерживает и уничтожает врага. Благодаря ее работе, по его словам, сегодня одна из российских колонн "развернулась и ушла". 

"Сегодня Сумщину и каждого жителя Сумской области – от новорожденного и маленького ребенка до старого человека – защищает НАТО. И НАТО – это не блок НАТО, это Наша Ах...енная Территориальная Оборона. И я горжусь нашей теробороной. Я благодарю их, я благодарю наших ребят, я благодарю волонтеров, я благодарю поддержку всех регионов Украины... И поверьте, если будет поддержана Сумщина, будет мир в Украине, будет мир в Европе и будет мир в мире", – подчеркнул Живицкий.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/videos/927015771292295/

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии по информации на 28 февраля стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Теги: война, Сумская область, танки, военная техника, территориальная оборона, российская агрессия, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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