Глава Сумской облгосадминистрации Живицкий заявил, что в область зашло уже более 10 тыс. единиц техники оккупантов, и потребовал от властей поддержки

Живицкий: Сегодня Сумщину защищает НАТО. И НАТО – это не блок НАТО, это Наша Ах...енная Территориальная Оборона Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"Был обстрелян город Ахтырка, который почти наполовину разрушен. Сегодня мародеры российской так называемой армии бесчинствуют на территории всей области. Но наша территориальная оборона держит сегодня все населенные пункты, голыми руками и лишь с автоматами и "коктейлями Молотова" мы останавливаем десятки и сотни вражеской техники", – написал Живицкий.

По его словам, на территорию Сумской области сегодня "заходят десятки, сотни российских "Искандеров", "Градов", "Ураганов", "Буков", танков, БТР, колонны заправщиков, такая техника, которую местные жители даже не могут идентифицировать".

Чиновник обратился к руководству Вооруженных сил Украины, министру обороны и президентам других демократических стран.

"Я не прошу – я требую обеспечить Сумскую область ударами Bayraktar, обеспечить работу по наземным целям врага высокоточным оружием, ракетами. Я требую авиацию, которая не даст сегодня стереть с лица земли мою родную Сумщину. Нам нужны тепловизоры, нам нужны снайперские винтовки и патроны, нам нужны рации, нам нужна защита: бронежилеты, каски, – нам нужна тактическая одежда, нам нужны гранатометы, Javelin, NLAW, любые противотанковые реактивные системы", – написал Живицкий.

По его словам, сейчас территориальная оборона "голая и босая", защищает 1,1 млн жителей Сумской области, сдерживает и уничтожает врага. Благодаря ее работе, по его словам, сегодня одна из российских колонн "развернулась и ушла".

"Сегодня Сумщину и каждого жителя Сумской области – от новорожденного и маленького ребенка до старого человека – защищает НАТО. И НАТО – это не блок НАТО, это Наша Ах...енная Территориальная Оборона. И я горжусь нашей теробороной. Я благодарю их, я благодарю наших ребят, я благодарю волонтеров, я благодарю поддержку всех регионов Украины... И поверьте, если будет поддержана Сумщина, будет мир в Украине, будет мир в Европе и будет мир в мире", – подчеркнул Живицкий.