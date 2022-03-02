В Украину из-за границы с начала вторжения вернулись 80 тыс. человек, большинство – мужчины – Госпогранслужба

"Украинские граждане, работающие или временно проживающие за границей, возвращаются на Родину для защиты суверенитета и территориальной целостности", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, вернувшиеся украинцы пополняют ряды Вооруженных сил, других военных формирований и Сил территориальной обороны.